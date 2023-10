Le président du comité judiciaire de la Chambre, Jim Jordan (R-Ohio) et le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer (R-Ky.) ont lancé lundi une enquête sur une enquête de Washington sur un militant judiciaire conservateur.

Les deux républicains envoyé une lettre à Washington, DC, le procureur général Brian Schwalb pour exiger des réponses sur son enquête sur Leonard Leo, un militant judiciaire conservateur, et sur les organisations à but non lucratif auxquelles Leo est associé. Politico a rapporté en août que Schwalb a ouvert une enquête sur Leo et deux groupes à but non lucratif, mais la portée de l’enquête n’était pas claire.

Ils ont écrit que leurs comités respectifs sont « préoccupés par une éventuelle atteinte à la libre association et à la vie privée des donateurs ». Ils ont accusé Schwalb d’avoir des « motivations politiques apparentes » pour enquêter sur Leo, affirmant que d’autres procureurs généraux d’État avaient ciblé des organisations à but non lucratif conservatrices et leurs donateurs dans le passé.

« Les commissions craignent que l’enquête menée par votre bureau soit inappropriée et politiquement motivée », ont écrit les législateurs. « Premièrement, il semble que votre bureau n’ait pas compétence sur cette affaire car M. Leo et les organisations auxquelles il est affilié sont, selon les informations accessibles au public, basées en dehors de Washington, DC. »

« Pire encore, les comités sont préoccupés par le fait que votre enquête pourrait porter atteinte aux droits fondamentaux de la vie privée et de la libre association des donneurs », ont-ils poursuivi.

Jordan et Comer demandent à Schwalb de fournir des informations relatives à l’enquête sur Leo et les organisations à but non lucratif affiliées à Leo, notamment le Fonds 85 et la Federalist Society.

Les législateurs ont cité un rapport distinct de Politico publié en mars cela suggérait que Leo bénéficiait financièrement de sa collaboration avec des organisations politiques à but non lucratif auxquelles il était affilié. Environ un mois plus tard, le groupe de surveillance progressiste Campaign for Accountability a demandé à l’IRS pour examiner les groupes à but non lucratif affiliés à Leo.

Les législateurs ont également souligné le taux de criminalité à Washington DC, suggérant que Schwalb devrait se concentrer sur cela plutôt que sur Leo.

« Il y a de graves problèmes à Washington, DC qui méritent votre attention, notamment l’augmentation de 27 pour cent de la criminalité dans toutes les catégories de criminalité depuis l’année dernière. L’augmentation alarmante de la criminalité commise par des mineurs délinquants contribue à cette augmentation », ont écrit les législateurs.

“Au lieu d’utiliser les ressources substantielles de votre bureau pour résoudre ces problèmes, votre bureau aurait décidé de consacrer ces ressources à une enquête politiquement motivée qui crée un risque inutile de paralyser la liberté d’expression”, ont-ils ajouté.