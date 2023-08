Jordan Elsey et Jose Lucas ont signé avec l’East Bengal FC pour la prochaine saison ISL

Le club de Super League indienne du Bengale oriental a recruté deux autres défenseurs Jordan Elsey et Jose Antonio Pardo Lucas, portant son nombre total de signatures à 13, avant la nouvelle saison.

Elsey d’Australie rejoint le club grâce à un transfert gratuit de Perth Glory. Ayant commencé sa carrière senior avec Para Hills Knights en 2011, East Bengal serait son cinquième club de niveau senior et son premier passage en Inde.

Le passage le plus mémorable du joueur de 29 ans a eu lieu entre 2013 et 21, lorsqu’il a joué pour Adelaide United, faisant 124 apparitions, dont un titre en 2015-16.

« C’est un grand honneur pour moi de signer pour ce club historique. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers et de réussir ma saison. J’ai hâte de jouer devant nos fans dont j’ai tant entendu parler. Joy East Bengal! », a déclaré Elsey dans un communiqué de presse du club.

Pardo Lucas d’Espagne vient d’Eldense gratuitement. Le joueur de 35 ans a commencé sa carrière senior avec Villarreal C en 2007-08 et a depuis joué pour 11 autres clubs, le Bengale oriental étant son 12e et le premier en Inde.

Son passage le plus mémorable a été avec l’Estrémadure entre 2017 et 2020, au cours duquel il a disputé 91 matchs de compétition.

« Je suis très heureux de commencer mon voyage dans le football indien avec un club historique comme le Bengale oriental. J’espère rendre tout l’amour et l’énergie que nos fans passionnés nous donneront à chaque match. Une année incroyable nous attend », a déclaré Pardo Lucas après avoir rejoint le club.

Commentant les deux signatures, le manager du Bengale oriental Carles Cuadrat a déclaré: «À Elsey et Pardo, nous avons deux défenseurs centraux expérimentés qui seront un atout majeur pour nous aider à être cohérents dans notre défense.

« Une bonne défense est essentielle au succès d’une équipe, et avec les deux dans notre giron, nous pensons que notre ligne défensive sera solide. »

