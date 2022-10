Jordan de MAFS UK avoue qu’il est parti en vacances avec un autre membre de la distribution après avoir révélé le crachat de Chanita

La star de Married At First Sight, Jordan, a révélé qu’il était parti en vacances avec un autre membre de la distribution après s’être séparé de Chanita.

Jordan s’est envolé avec l’une des autres stars mais a été contraint de garder le secret car la série n’était pas encore diffusée et personne n’était au courant de son mariage et de sa séparation avec Chanita.

On lui dit à ses followers: “Alors je suis allé à Ibiza avec un autre membre de la distribution en juillet et à l’époque, je devais le cacher à tout le monde comme c’était avant MAFS.”

La star a alors demandé à ses followers s’ils pensaient qu’il s’agissait de Kwame, Zoe, Duka ou Thomas.

La majorité de ses fans pensaient que c’était probablement Duka, qui était couplé avec Whitney dans l’expérience.

Les téléspectateurs ont été stupéfaits la semaine dernière lorsque le couple doré Chanita et Jordan ont révélé qu’ils n’étaient plus ensemble – et Chanita a raconté son chagrin après qu’il ait « pris du recul » par rapport à elle.

Lors du dernier dîner, Jordan a expliqué à tout le monde qu’après la fin du tournage, il s’était rendu compte qu’il manquait quelque chose et qu’il ne voyait pas d’avenir avec Chanita.

En savoir plus sur MAFS “MAL GÉRÉ” Jordan de MAFS admet ses regrets et fait allusion à des retrouvailles avec Chanita ‘vous passez à autre chose’ Adrian de MAFS UK révèle sa co-star à qui il ne parlera JAMAIS après la rupture

Plus tard, il a rompu son silence sur la scission et a laissé entendre qu’il y avait encore de l’espoir pour le couple – car il a insisté sur le fait qu’il ferait “tout ce que je peux pour essayer de la garder dans ma vie”.

Dans un long post, il a expliqué qu’il voulait réfléchir à la situation, disant aux fans : “Je ne peux pas exprimer à quel point il a été difficile de gérer le fait que j’ai bouleversé Chanita dans la mesure où je l’ai fait, je ne suis pas un mauvais personne, mais j’ai mal géré la situation, j’assume l’entière responsabilité et j’ai appris une leçon importante.

“Si je pouvais revenir en arrière et changer les choses, je le ferais mais malheureusement ce n’est pas possible.”





Après l’avoir initié, il s’est lancé dans l’expérience avec de bonnes intentions, il a ajouté : Il a poursuivi : « Chanita est une personne incroyable, j’ai toujours des sentiments forts et je tiens à elle plus qu’elle ne le saura jamais. Du fond de mon cœur, tout ce que je veux, c’est qu’elle soit heureuse. Je suis tellement reconnaissante que nous ayons partagé cette expérience ensemble.

«Nous avons ri, pleuré et vécu toutes les autres émotions entre nous. Nous avons vraiment tout vu et tout fait, et je nous aime pour cela. Nous continuons à parler tous les jours et je ferai tout ce que je peux pour essayer de la garder dans ma vie.