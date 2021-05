Jordan Davies et AJ Odudu d’Ibiza Weekender affronteront Jessika Power de MAFS Australia au Celebrity Karaoke Club

Jordan Davies et AJ Odudu, d’IBIZA Weekender, affronteront Jessika Power d’Australie de Married At First Sight au Celebrity Karaoke Club.

Les célébrités réchauffent leurs cordes vocales pour la deuxième série du concours de chant ITV.

Getty

Le présentateur AJ se joindra également à la mêlée[/caption]

Mais The Sun peut révéler en exclusivité que les derniers ajouts à la liste des étoiles seront Jordan et le présentateur AJ – et ils viennent jouer.

Un initié nous a dit: « Ce sera la meilleure série à ce jour – Jordan ne se soucie pas d’avoir l’air stupide et a beaucoup de pratique à jouer en public avec sa carrière de DJ. »

Ils rejoindront d’autres stars de la télé-réalité, notamment Amelia Lily de Geordie Shore et Mark-Francis de Made In Chelsea.

Jessika a révélé le mois dernier qu’elle apparaîtrait sur le Celebrity Karaoke Club d’ITV2 mais qu’elle aimerait «à 100%» faire la version britannique de Love Island.

Parler au Courrier en ligne, la blonde australienne a déclaré: «Avant de me marier à la première vue, je m’asseyais là et disais: ‘Allez, tu ne vas pas trouver l’amour dans une émission de télé-réalité’, mais ensuite j’ai rencontré Dan [Webb].

«Je suis très ouvert à l’idée que ces émissions puissent travailler pour votre vie amoureuse et je serais très disposée à venir au Royaume-Uni et à faire une émission comme celle-là.»

Elle a ajouté: «On m’a proposé de faire l’émission Celebrity Karaoke Club et nous devrions signer des contrats plus tard cette semaine.»

L’ancienne star de Gogglebox, Scarlett Moffatt, a remporté le Celebrity Karaoke Club l’année dernière.

ITV

La programmation du Celebrity Karaoke Club l’année dernière[/caption]

Scarlett est apparue pour la première fois sur Gogglebox avec sa famille en 2014 et a ensuite été couronnée reine de la jungle I’m A Celebrity en 2016.

Elle est également apparue sur le spin-off Extra Camp I’m A Celeb avant de remporter le Celebrity Karaoke Club en 2020.

Scarlett, Jessica Wright, Courtney Act et David Potts figuraient parmi les stars à participer à la série de l’année dernière.

Levant le couvercle sur le comportement alcoolisé sur le plateau, Courtney a révélé qu’elle s’était évanouie après avoir bu de la tequila, de la vodka et du gin pendant le tournage.

ITV

Scarlett Moffatt et Courtney Act en concert l’année dernière[/caption]





«Nous étions tous dans une bulle Covid et à cause de cela, nous avons servi nos propres boissons», a déclaré Courtney.

«Nous étions tous enfermés à l’intérieur depuis si longtemps, alors nous avons commencé à faire des injections de tequila.

«Une fois que j’ai fait un cliché, je m’évanouis, je ne me souviens pas, je n’ai plus de mémoire.

«Nous étions tous dans un groupe WhatsApp et nous avons demandé ‘est-ce que quelqu’un se souvient de ce qu’il chantait ou de ce qu’il portait, qui était l’invité’ et personne ne pouvait se souvenir de rien! »