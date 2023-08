Jordan Craig dépose un document pour renforcer les paiements de pension alimentaire pour enfants

La mère de l’aîné des enfants de Tristan Thompson, Prince, 6 ans, veut s’assurer que le paiement de sa pension alimentaire pour enfants est sécurisé, quel que soit le salaire du joueur de la NBA.

La première maman du joueur de football, Jordan Craig, a reçu une pension alimentaire mensuelle d’un montant de 40 000 $ pour élever son fils. Maintenant, selon les rapports de Courrier quotidienCraig veut s’assurer que cet accord est solide.

Le mercredi 9 août, le mannequin et influenceur Instagram a déposé un « résumé de jugement » dans Los Angeles. Ce Le document est utilisé pour créer un dossier public au cas où la dette ne serait pas honorée, même si rien n’indique que Craig n’a pas reçu sa pension alimentaire mensuelle du père de quatre enfants.

L’accord de paiement initial de l’ancien couple a été déposé en 2019, lorsque l’athlète jouait pour les Cleveland Cavaliers et gagnait un salaire annuel de 17,7 millions de dollars. Le joueur de la NBA a depuis été échangé par plusieurs équipes différentes, voyant son salaire annuel tomber à 9,2 millions de dollars et accueillant deux enfants avec Khloé Kardashian et un avec Maralee Nichols.

La relation entre Jordan et Tristan a débuté en 2014, mais après deux ans de relation, Thompson aurait commencé sa relation avec Kardashian alors que Craig était enceinte de leur fils, Prince. Aujourd’hui, le joueur de basket est le père d’une fille de 5 ans, True, d’un fils de 1 an, Tatum, avec Khloé, et d’un fils de 1 an, Theo, avec Maralee.

Selon Courrier quotidien, Thompson aurait payé environ 120 000 $ en pension alimentaire mensuelle pour les trois femmes. Après la durée de sa bataille de paternité contre Nichols en 2022, Tristan a accepté de payer 9 500 $ par mois de pension alimentaire pour enfants et Maralee a obtenu la garde exclusive de Theo.

Au cours de la dernière saison NBA, Thompson a signé avec les Lakers de Los Angeles à la fin de l’année et a participé à six matchs éliminatoires. Il est actuellement agent libre.