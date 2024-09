Jordan Chiles affirme que la controverse autour de la gymnastique olympique lui a enlevé « la reconnaissance de qui j’étais »

Pendant 14 secondes, Jordan Chiles s’est arrêtée et a baissé les yeux pour rassembler ses pensées et ses émotions.

La question de savoir ce que Chiles avait ressenti comme perte lorsque le Comité international olympique lui avait retiré sa médaille de bronze en gymnastique au sol féminin aux Jeux olympiques l’a obligée à s’arrêter en plein milieu de sa réponse. Le public du Forbes Power Women’s Summit à New York l’a applaudie alors qu’elle se ressaisissait et portait le micro à sa bouche.

Retenant ses larmes, Chiles a déclaré qu’elle avait perdu plus qu’une médaille de bronze à cause de la controverse qui a dominé la fin des Jeux de Paris le mois dernier. La controverse « ne concernait pas la médaille », a-t-elle dit, mais d’autres réalités qui l’ont fait se sentir « dépouillée ».

« La chose la plus importante qui m’a été enlevée a été la reconnaissance de qui j’étais, pas seulement de mon sport, mais de la personne que je suis », a déclaré Chiles.

« C’est une question de couleur de peau », a ajouté Chiles. « C’est une question de choses qui m’ont amené à devenir athlète. »

L’interview sur scène mercredi – qui a eu lieu avant l’apparition de Chiles aux Video Music Awards de MTV dans la soirée – a marqué les commentaires les plus détaillés de la gymnaste depuis que le CIO a annoncé qu’il réattribuerait le bronze de Chiles à la Roumaine Ana Bărbosu suite à un appel de la Fédération roumaine de gymnastique.

Lors de la finale au sol, le 5 août, Chiles avait initialement terminé cinquième, mais elle est remontée à la troisième place après que son entraîneur, Cécile Landi, a soumis avec succès une demande d’augmentation de son score d’un dixième de point. Cinq jours plus tard, le Tribunal arbitral du sport a statué que la demande de Landi devait être invalidée car elle était intervenue quatre secondes après la fenêtre d’une minute prévue pour un tel appel. Après cette décision, la Fédération internationale de gymnastique a rétrogradé Chiles à la cinquième place et le CIO a réattribué la médaille. USA Gymnastics a déclaré qu’elle faisait appel de la décision du TAS auprès du Tribunal fédéral suisse.

Chiles a déclaré qu’elle s’était sentie « laissée dans le noir » et sans soutien pendant la controverse. Elle a eu l’impression que sa voix n’avait pas été entendue pendant le processus d’appel et a comparé ses émotions à celles de 2018, lorsqu’elle a déclaré qu’un entraîneur émotionnellement et verbalement abusif lui avait fait perdre son amour pour la gymnastique.

« Personne n’a entendu parler du fait que nous avons mis en place certaines mesures », a déclaré Chiles. « Il y a des mesures que nous avons mises en place qui auraient dû être prises mais qui n’ont pas été prises en compte. »

« La chose la plus importante qui m’a été enlevée, c’est la reconnaissance de qui j’étais, pas seulement de mon sport, mais de la personne que je suis. » Gymnaste olympique @ChilesJordan parlé avec @MoiraForbes à propos de la perte de sa médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2024 #PowerWomensSummit. https://t.co/gRF3MBW6J9 pic.twitter.com/Fjett19aDY — ForbesWomen (@ForbesWomen) 11 septembre 2024

USA Gymnastics a fait valoir qu’elle disposait de preuves vidéo montrant que Landi avait fait appel 47 secondes après la publication du score de Chiles, 13 secondes avant la fermeture de la fenêtre d’enquête, et qu’elle n’avait pas eu suffisamment de temps pour présenter correctement ses arguments au TAS.

Chiles avait précédemment qualifié cette décision d’« injuste ».

« C’est un coup dur, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont soutenu mon parcours », a déclaré Chiles dans un message publié sur X le 15 août. « Pour ajouter au chagrin, les attaques racistes spontanées sur les réseaux sociaux sont injustes et extrêmement blessantes. »

Près d’un mois plus tard, Chiles maintient qu’elle et son entraîneur ont suivi les règles et ont fait « tout ce qui était totalement et complètement juste » lors de la compétition d’exercices au sol.

« J’ai marqué l’histoire et je continuerai toujours à marquer l’histoire », a déclaré Chiles, qui a remporté l’or dans la compétition olympique par équipes féminines.

Chiles, qui reviendra à l’UCLA pour la prochaine saison de gymnastique universitaire, a reçu une horloge en bronze aux VMA en cadeau de Flavor Flav, qui a promis de lui en fabriquer une après que sa médaille lui ait été retirée.



Chiles reçoit une horloge en bronze de Flavor Flav mercredi. (Noam Galai / Getty Images pour MTV)

(Photo : Steven Ferdman / Getty Images)