La star de la diversité Jordan Banjo a été forcée de s’adresser à ses critiques après avoir accueilli un chien aux oreilles coupées dans sa vie.

Le danseur s’est rendu sur Instagram plus tôt cette semaine pour présenter son nouveau chiot Sergio aux fans pour la première fois.

Le joueur de 27 ans a légendé le cliché du magnifique chien Cane Corso assis dans un champ: « Veuillez accueillir le nouvel ajout au clan Banjo SERGIO BANJO.

« Ça fait longtemps à venir et ça a été un peu fou d’attendre le bon moment et les bonnes choses pour se mettre en place mais nous y sommes!

« Encore au milieu de l’entraînement et il lui reste du temps, mais je ne peux pas croire à quel point il est beau et crier à Garry et à toute l’équipe @ambassadorprotectiondogs, ils sont incroyables, assurez-vous de les suivre pour voir comment Serge devient sur. »









Malgré son enthousiasme, Jordan a été bombardé de messages de fans qui ont souligné que la race italienne de dogue avait les oreilles coupées.

Le recadrage des oreilles est le processus consistant à couper la partie souple des oreilles d’un chien lorsqu’il est chiots pour le faire rester debout pour des raisons esthétiques.

La culture, ou parfois appelée amarrage, est illégale au Royaume-Uni en vertu de la loi sur le bien-être des animaux à moins qu’elle ne soit effectuée pour des raisons médicales par un vétérinaire agréé.

Suite au contrecoup, le danseur a été contraint de s’adresser aux oreilles de Sergio dans un autre post.









Prenant ses histoires, Jordan a écrit plus tard aux fans: «Hé les gars … alors je reçois tellement de DM sur Sergio et ses oreilles …

«J’ai essayé de répondre à un groupe de personnes pour comprendre ma position, j’espère que les gens dans mes DM le voient encore même si vous ne me suivez pas.

«Je ne peux pas prétendre avoir connu toutes les informations sur les oreilles coupées, je ne veux même pas faire semblant d’être mal informée, pour être franc, je n’y ai même pas pensé au début.

«Je ne me suis pas fait couper les oreilles, je ne l’ai même pas importé, la première fois que j’ai vu Serg, il avait six mois.

«J’apprécie vraiment les messages et cela me dérange de penser que Sergio ou n’importe quel chien passe par là simplement pour avoir l’air« plus cool ».









«J’ai désactivé les commentaires parce que j’ai commencé par recevoir des commentaires et c’était un choc parce que cela ne m’est même pas venu à l’esprit, j’ai vu Sergio, j’ai vu son tempérament, comment il est en tant que personnage et je suis tombé amoureux de lui et je voulais lui comme membre de ma famille.

«Maintenant, je me sens mal, j’aimerais vraiment que ce ne soit pas le cas, mais maintenant que dois-je faire? [sic.] faux je vais lever les mains!

« Je souhaite vraiment ses oreilles et il a été laissé mais maintenant c’est mon chien maintenant, je ne sais pas vraiment ce que je peux dire d’autre à part [from] J’apprécie les messages et les conseils, merci à vous tous d’être suffisamment attentifs pour dire quelque chose et beaucoup d’entre vous d’une manière très polie et éducative, et j’espère faire de meilleurs choix en ce qui concerne Serg à l’avenir. «









Jordan et sa femme Naomi ont obtenu Sergio des dresseurs de chiens professionnels et des éleveurs Ambassador Protection Dogs, qui ont également été contraints de répondre aux critiques, car ils ont importé et fourni le chien.

Prenant à leurs propres médias sociaux, la société a expliqué qu’elle avait récemment importé une portée de chiots Cane Corso coupés et accouplés «pour montrer notre expertise dans le traitement de cette race belle mais parfois complexe, et aussi pour leur donner une vie merveilleuse dans un bon chez nous ici au Royaume-Uni ».

Ils ont poursuivi: «Ils viennent d’un éleveur de renommée mondiale où la norme est de les cultiver et de les ancrer.

«Notre objectif est toujours de fournir les meilleurs foyers pour nos chiens, quelle que soit leur race.

«Il est illégal de récolter et d’accoster au Royaume-Uni, mais il n’est pas illégal de les importer, mais nous n’avons jamais eu l’intention de promouvoir cette pratique, mais avec le recul, il semble que cela puisse être le cas.»







(Image: Instagram)



Les formateurs ont ajouté: «Nous avons donc décidé que c’est la première et la dernière portée de chiots cultivés qui seront importés par nous.

«Nous avons notre propre programme d’élevage pour cette race majestueuse et vous pouvez être assuré qu’ils auront tous des oreilles tombantes et des queues tombantes à l’avenir.

La controverse sur le chien de Jordan survient quelques mois à peine après avoir été révélée que la star de Little Mix Leigh-Anne Pinnock et Aaron Chalmers de Geordie Shore ont acheté des chiens qui avaient été mutilés par un éleveur cruel.

Le vil éleveur de chiens Simon Davis a massacré les oreilles de petits chiots American Bulldog avec des lames de rasoir dans le but de les rendre plus féroces avant de les vendre à des célébrités.

Il a vendu les chiens pour des milliers de livres à des clients célèbres, dont la chanteuse Little Mix et son petit ami, le joueur de Watford Andre Gray et la star de Geordie Shore, Aaron.