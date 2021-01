Ces jours-ci, Jordan Banjo est en pleine forme, mais dans sa nouvelle émission de télévision, il explique comment il a lutté pour perdre du poids et peut toujours se sentir insuffisant.

La star de la diversité et frère du juge de Dancing On Ice, Ashley Banjo, affirme que les gens se sentent désormais sous pression à cause des médias sociaux et des émissions comme Love Island.

Dans Perdre du poids comme moi, diffusé sur Channel 4 mardi à 20 heures, Jordan examine comment perdre du poids sainement et s’appuie sur ses propres expériences.

Il a déclaré: «J’ai été dans la peau de quelqu’un qui était très en surpoids.

«J’ai été dans la peau de quelqu’un qui, pour ne pas me vanter, pourrait faire la couverture de Men’s Health. Et puis j’ai été dans la peau dans laquelle je suis maintenant, c’est là que je suis heureux, je suis en bonne santé.

Mais même s’il a une carrière réussie aux yeux du public et qu’il se sent en bonne santé, il ressent toujours la pression d’Instagram et des émissions de télévision.

Jordan a déclaré: «Je vais voir quelqu’un en ligne et dire:« Ils ont l’air déchiquetés ». Et je passerai les deux prochaines heures à vraiment ressentir de la merde sur moi-même.

À propos de Love Island, il a ajouté: «C’est fou que vous vous sentiez obligé de devenir physiquement comme ça pour être dans la série.»

Je pense que la nouvelle série de Jordan est une option télévisée beaucoup plus saine.

