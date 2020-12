La star de la diversité, Jordan Banjo, a promis d’aider les super minces dans sa nouvelle émission télévisée sur la perte de poids de Channel 4 après avoir révélé qu’il utilisait l’humour pour cacher son angoisse de trop manger dans son enfance pour faire face à l’intimidation raciste.

Jordan et son frère Ashley sont devenus célèbres après que leur troupe de danse ait remporté Britain’s Got Talent en 2009.

Il a participé à I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here! en 2016 et l’année dernière, a présenté The Greatest Dancer de BBC One aux côtés d’Alesha Dixon, 42 ans.

Jordan a déclaré: «Je vais être le co-animateur d’un nouveau programme de perte de poids avec le Dr Sara Kayat appelé Lose Weight Like Me.







(Image: Mike Marsland / WireImage)



« Cela verra les gens qui veulent perdre quelques kilos s’associer avec un mince qui avait déjà réussi.

«C’est quelque chose qui me passionne vraiment et je serai vraiment impliqué dans le parcours de la perte de poids.

«Je vais offrir des astuces et des conseils basés sur mes propres expériences personnelles.»

Le joueur de 27 ans, qui présente l’émission de petit-déjeuner Kiss FM avec son copain Diversity et Dancing On Ice, Perri Kiely, 24 ans, a vu son poids monter en flèche lorsqu’il a été choisi en raison de son héritage métis.

Jordan a déclaré: « J’ai perdu sept pierres après avoir remporté BGT.







(Image: Getty)



«J’étais encore un enfant et à mi-parcours de mes GCSE à l’époque.

«Mon poids a gonflé alors que j’utilisais une alimentation réconfortante pour faire face aux agressions racistes que je subissais à l’époque.

«Je me suis lié d’amitié avec la dame du dîner et je prenais trois dîners au déjeuner.

«J’étais confiant – être dans le groupe signifiait que je pouvais me fondre dedans – mais j’ai souffert, et c’est de là que vient mon humour.

La diversité a été l’un des actes les plus discutés dans le showbiz cette année après que leur performance politiquement chargée de BGT en septembre les ait vus prendre le genou pour soutenir le mouvement Black Lives Matter.









La routine chargée d’émotion, qui a été chorégraphiée par Ashley, 32 ans, faisait référence à des événements qui se sont déroulés dans le monde cette année, notamment la mort de George Floyd, qui a été tué après avoir été arrêté par un policier.

Le juge de Dancing On Ice Ashley a remplacé Simon Cowell, 61 ans, après s’être cassé le dos.

ITV a montré son engagement auprès des danseurs de rue après environ 24 500 plaintes déposées auprès de l’Ofcom.

Après la diffusion de leur performance BGT, ils ont sorti des annonces dans les journaux d’une page entière: «Nous sommes changés par ce que nous voyons.

«Tout comme nous sommes changés quand nous sommes vus. ITV est synonyme de diversité. »

Ils ont également publié une déclaration disant: «ITV soutient la décision de diffuser la performance de Diversity sur BGT.

« Ashley et le groupe sont un excellent exemple du talent, de la créativité et de la diversité de la Grande-Bretagne moderne et leur performance a été une réponse authentique et sincère à de nombreux problèmes et événements qui ont affecté la société en 2020. »

* Jordan et Diversity se sont associés à BACARDI pour un cours de danse virtuelle organisé par FRAME aujourd’hui sur moveyourframe.com où ils enseigneront la routine à Conga de Miami Sound Machine. Les fans peuvent envoyer des vidéos de leurs mouvements à prendre en compte pour une vidéo musicale globale de la chanson. Voir congafeatyou.com pour plus d’informations.