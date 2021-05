Jordan Abdull: le demi-arrière de Hull KR signe une nouvelle prolongation de contrat de trois ans | Actualités de la Ligue de Rugby

Jordan Abdull a signé un nouvel accord qui le maintiendra à Hull KR jusqu’en 2024

Le demi-arrière Jordan Abdull a signé une prolongation de contrat de trois ans qui le maintiendra à Hull KR jusqu’à la fin de 2024.

L’ancien joueur du Hull FC, âgé de 25 ans, qui a rejoint les Rovers des London Broncos pour un contrat de deux ans avant la saison 2019, a commencé les six matches de championnat et de coupe jusqu’à présent cette année.

✍️ Hull Kingston Rovers est ravi d’annoncer que Jordan Abdull a signé une prolongation de contrat de trois ans, le maintenant à East Hull jusqu’à la fin de 2024. COMMENT. BIEN?! 😍 – Hull Kingston Rovers (@hullkrofficial) 11 mai 2021

Abdull, qui était membre de l’équipe Hull KR qui a remporté une promotion en Super League en 2017, est le deuxième joueur à signer un nouvel accord à long terme après que le talonneur Jez Litten a prolongé son contrat avec le club jusqu’à la fin de 2025.

« Nous essayons de construire et de développer un club prospère, non seulement immédiatement, mais pour l’avenir », a déclaré l’entraîneur Tony Smith.

« Des joueurs comme Jordan et Jez, ainsi que d’autres gars qui passent, sont ceux sur lesquels vous voulez essayer de construire.

« Nous allons encore ajouter et avoir des joueurs expérimentés autour de ces jeunes. Nous sommes confiants quant à leurs capacités et leurs ambitions et ils voient que ce club va avoir du succès.

« C’est vraiment un coup de pouce pour nous tous. Ce sont les bonnes personnes que nous devons avoir pour notre avenir à long terme et ils ont le bon type d’ambition, donc ils correspondent à la facture.

15h00 Faits saillants alors que Warrington a vaincu Hull KR pour en faire un début gagnant pour le débutant Greg Inglis en Super League. Faits saillants alors que Warrington a vaincu Hull KR pour en faire un début gagnant pour le débutant Greg Inglis en Super League.

« Jordan a travaillé très dur pour cela. Cela n’a pas été une route facile pour lui. Il a travaillé dur et s’est battu pendant des périodes plus difficiles de sa carrière.

«Il a beaucoup appris en cours de route et il est au meilleur endroit où il se trouve depuis longtemps physiquement et mentalement.

« Je suis ravi pour Jordan et le club. C’est formidable d’entendre qu’il ne veut aller nulle part et qu’il veut rester et faire partie du club.

« Il ne le ferait pas à moins qu’il ne pense que nous allons dans la bonne direction, mais nous sommes tous un peu impatients pour cela. Nous voulons atteindre les sommets que nous méritons et il en fait partie – nous voulons que tout se produise. Dans les prochaines années. »