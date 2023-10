Joran van der Sloot avoue les crimes liés à la mort de Natalee Holloway dans le cadre d’un accord de plaidoyer

BIRMINGHAM, Alabama — Joran van der Sloot a matraqué à mort Natalee Holloway sur une plage d’Aruba et a poussé son corps dans l’eau, dans un aveu stupéfiant qui a résolu ce mystère de près de deux décennies. les archives judiciaires ont été publiées mercredi.

La disparition de Natalee Holloway en 2005 était depuis longtemps liée à Van der Sloot, qui a comparu devant un tribunal fédéral pour plaider coupable d’extorsion et de fraude électronique dans le cadre de l’affaire de l’adolescent de l’Alabama.

Van der Sloot avait déjà plaidé non coupable de toutes les accusations avant la volte-face judiciaire de mercredi.

« J’ai pris en compte les déclarations factuelles sur l’extorsion et la fraude électronique, mais j’ai également pris en compte vos aveux sur le meurtre brutal de Natalee Holloway », a déclaré la juge de district américaine Anna Manasco avant de le condamner à 10 ans de prison.

Dans son accord de plaidoyer, Van der Sloot a déclaré qu’il se trouvait sur une plage d’Aruba lorsque Holloway a repoussé ses avances sexuelles.

Holloway lui a donné un coup de genou à l’entrejambe avant de lui donner un coup de pied « extrêmement violent » au visage, a-t-il déclaré aux procureurs. Elle était inconsciente lorsque Van der Sloot a trouvé un parpaing à proximité et l’a utilisé pour « s’écraser complètement la tête avec », a admis Van der Sloot.

Il a ensuite emmené son corps dans l’eau, y est entré jusqu’aux genoux et a poussé le corps de l’adolescente dans l’océan.

« Après ça, je sors », a-t-il déclaré. « Je rentre chez moi à pied. »

Joran Van der Sloot lors d’une audience à la prison de Lurigancho à Lima, au Pérou, le 13 janvier 2012. STR/AFP via le fichier Getty Images

La mère de l’adolescent, Beth Holloway, s’est dite satisfaite de ces aveux.

« En ce qui me concerne, c’est fini, c’est fini », a déclaré Holloway aux journalistes devant le tribunal. « Joran van der Sloot n’est plus le suspect du meurtre de ma fille. C’est lui le tueur. »

Les aveux de Van der Sloot étaient étayés par son test polygraphique, selon la mère.

« Même avec ces aveux, il ne peut pas être jugé ici pour le meurtre de Natalee », a déclaré Holloway. « Mais je suis satisfait de savoir qu’il l’a fait, qu’il l’a fait seul et qu’il s’en est débarrassé seul. »

Le mandat de Van der Sloot doit se dérouler en même temps que son séjour au Pérou, où il purge une peine pour le meurtre de Stephany Flores, une étudiante de 21 ans.

Si la peine de 28 ans de prison de Van der Sloot au Pérou prend fin prématurément, il serait renvoyé aux États-Unis pour y compléter ses condamnations pour extorsion et fraude électronique, a déclaré le juge.

« J’ai ce dont j’ai besoin », a déclaré Holloway. « Son cas est résolu. »

Après que Manasco ait déclaré sa culpabilité, Van der Sloot a déclaré au tribunal qu’il avait embrassé le christianisme et a déclaré qu’il était une personne différente de ce qu’il était il y a près de deux décennies.

« Je voudrais m’excuser auprès de la famille Holloway », a déclaré Van der Sloot, vêtu d’une combinaison orange sur un T-shirt blanc. « Je ne suis plus cette personne à l’époque qu’aujourd’hui. J’ai donné mon cœur à Jésus-Christ, il m’a aidé à traverser tout ça. »

Les excuses n’ont pas ému Beth Holloway.

« Vous êtes un tueur et je veux que vous vous en souveniez à chaque fois que la porte de la cellule de prison claque », a déclaré Holloway depuis le pupitre de la salle d’audience.

Elle s’est ensuite tournée vers Van der Sloot, qui semble avoir pris du poids depuis son arrivée aux États-Unis en juin, et s’est adressée directement à lui.

« Tu ressembles à un enfer, Joran », dit-elle. « Je ne vois pas comment tu vas y arriver. »

Les accusations dont il a reconnu ne sont qu’indirectement liées à la disparition et au meurtre présumé de Holloway. UN Le grand jury fédéral a inculpé Van der Sloot en 2010 pour deux chefs d’accusation de fraude électronique et d’extorsion.

Van der Sloot a conclu un accord initial pour que Beth Holloway paie 25 000 $ pour connaître l’emplacement du corps avant que les 225 000 $ restants ne soient réglés une fois les restes retrouvés.

Van der Sloot a déclaré à la mère et à son avocat que « le corps de Natalee Holloway avait été placé sous les fondations d’un bâtiment près de l’Aruba Racquet Club » qui était en construction au moment de sa disparition, selon l’accord de plaidoyer.

Mais les registres de construction et les images satellite de ce quartier ont montré qu’aucune construction n’était en cours à ce moment-là, indique le document judiciaire. Van der Sloot a confirmé plus tard que les informations qu’il avait fournies étaient « sans valeur ».

« La famille de Natalee a subi une perte qu’aucune famille ne devrait jamais avoir à subir », a déclaré Joyce Vance, analyste juridique de NBC News et ancienne procureure américaine, qui a initié cette procédure contre Van der Sloot en 2010.

« Rien ne peut changer cela, mais j’espère que ces procédures leur donneront le sentiment d’avoir reçu une certaine justice pour son meurtre. »

Le procureur américain Prim Escalona a félicité Beth Holloway et sa famille pour avoir défendu leur cause pendant toutes ces années depuis sa disparition.

« Je ne peux pas imaginer le chagrin, les nuits blanches et les larmes que Beth et sa famille ont dû verser en se demandant ce qui est arrivé à Natalee ? » dit-elle.

« Malgré leur chagrin, la famille Holloway a continué à se battre pour que justice soit rendue à Natalee. Leur amour pour leur fille et leur sœur est ce qui nous a amenés à ce jour. »

Il a été extradé aux États-Unis en juin pour faire face aux allégations selon lesquelles il aurait exigé 250 000 $ de la famille de Holloway en échange d’informations sur ce qui est arrivé au jeune de 18 ans de Mountain Brook, en Alabama, qui devait fréquenter l’Université d’Alabama grâce à une bourse.

L’adolescent disparu rêvait de devenir médecin, a déclaré Beth Holloway.

« Natalee aurait 36 ​​ans. Je pense au médecin qu’elle serait », a déclaré sa mère. « Vous avez mis fin à son potentiel, à son rêve, vous y avez mis fin lorsque vous l’avez matraquée à mort. »

Beth Holloway a retenu ses larmes et a déclaré: « Elle aurait réalisé tous ses rêves. »

Natalee Holloway a disparu à Aruba il y a 18 ans alors qu’elle était en vacances avec des camarades de classe, célébrant l’obtention de leur diplôme d’études secondaires.

Elle a été vue pour la dernière fois le 30 mai 2005, vers 1h30 du matin, alors qu’elle quittait la discothèque Carlos ‘N Charlie’s à Oranjestad avec trois jeunes hommes, Van der Sloot, Deepak Kalpoe et Satish Kalpoe, le FBI a dit.

Un juge des successions déclaré Holloway mort en 2012 et personne n’a jamais été jugé pour son meurtre présumé.

Le délai de prescription pour un homicide est de 12 ans à Aruba, donc tout aveu de culpabilité dans la mort de Holloway ne pourrait donner lieu à aucune poursuite locale.

Avant son arrivée en Alabama l’été dernier, Van der Sloot avait été incarcéré au Pérou pour le meurtre de l’étudiante Stephany Flores, 21 ans.

Flores a été tuée dans sa chambre d’hôtel à Lima le 30 mai 2010, après avoir prétendument regardé son ordinateur portable et découvert qu’il était lié à la disparition de Holloway.

Un tribunal péruvien l’a condamné à 28 ans derrière les barreaux pour le meurtre de Flores.

Avec le temps purgé, cette peine pourrait, en théorie, le maintenir en prison jusqu’en 2038. Mais il est éligible à la libération conditionnelle après avoir purgé la moitié de sa peine, en plus d’autres crédits de bonne conduite.

Sam Brock et Juliette Arcordia ont rapporté de Birmingham et David K. Li de New York.

CORRECTION : (18 octobre 2023, 13 h 09 HE) : Une version précédente de cet article avait mal orthographié le prénom de van der Sloot. C’est Joran, pas Jordan.