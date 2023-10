Joran van der Sloot avoue enfin le meurtre brutal de Natalee Holloway après 18 ans

Près de deux décennies après la disparition de Natalee Holloway Aruba, Joran van der Sloot a finalement avoué l’avoir matraquée à mort lorsqu’elle avait refusé ses avances sexuelles.

Van der Sloot, qui était le principal suspect de la disparition et de la mort de Holloway en 2005, est apparu dans un Birmingham, Alabama mercredi, le tribunal a plaidé coupable d’avoir tenté d’extorquer 250 000 $ à sa mère Beth Holloway en échange d’informations sur l’emplacement de son corps.

Holloway a été déclarée morte en 2012, mais son corps n’a jamais été retrouvé. La juge de district américaine Anna Manasco a déclaré qu’il était probable que sa dépouille ne sera jamais retrouvée.

Van der Sloot a été condamné à 20 ans de prison pour chacune des deux condamnations pour extorsion. Ces peines seront cumulées entre elles et également avec sa peine de 28 ans de prison au Pérou pour le meurtre de Stephany Flores en 2010. Il retournera désormais au Pérou pour purger le reste de sa peine.

« Après 18 ans, le cas de Natalee est résolu », a déclaré Beth Holloway à l’issue de l’audience. « C’est fini. Joran van der Sloot n’est plus suspect dans le meurtre de ma fille. C’est lui le tueur.

Le ressortissant néerlandais d’Aruba n’est pas inculpé de la mort de Holloway. Mais juste avant qu’il ne soit condamné, la mère de Holloway a fait une déclaration révélant qu’il avait avoué le meurtre, admettant qu’il l’avait matraquée à mort puis jeté son corps dans l’océan. Et il l’a fait seul.

« Vous avez changé le cours de nos vies et vous les avez bouleversées », a déclaré Beth Holloway devant le tribunal, à quelques mètres de van der Sloot. « Vous êtes un tueur. Vous avez finalement admis que vous l’aviez effectivement assassinée.

« Vous avez mis fin à ses rêves, à son potentiel, à ses possibilités, lorsque vous l’avez matraquée à mort en 2005 », a déclaré Holloway après avoir plaidé coupable. « Vous n’avez pas obtenu ce que vous vouliez de Natalee, votre satisfaction sexuelle, alors vous l’avez brutalement tuée… Vous êtes celui à Aruba que personne ne veut être, la marque noire de l’île. »

Beth Holloway s’adresse aux médias avec son fils Matt Holloway après la comparution de Joran van den Sloot devant le palais de justice fédéral Hugo L. Black mercredi (AP)

Van der Sloot portait une combinaison orange alors qu’il se levait pour s’adresser au tribunal.

« Je voudrais profiter de cette occasion pour m’excuser auprès de la famille Holloway, auprès de ma propre famille », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il est désormais chrétien. « Je ne suis plus la personne que j’étais à l’époque. »

L’avocat John Q. Kelly, qui représentait la mère de Holloway lors de la tentative d’extorsion présumée, a déclaré que l’accord de plaidoyer était conditionné à ce que van der Sloot fournisse des détails sur ce qui était arrivé à Holloway. Ses parents ont pu écouter les aveux qu’il a faits aux procureurs avant l’audience.

Joran van der Sloot est vu en juin 2023 après avoir été extradé du Pérou vers l’Alabama (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés)

Avant le prononcé de la peine, la juge Manasco a déclaré qu’elle avait considéré les aveux de van der Sloot sur le meurtre de Holloway comme faisant partie de la décision.

« Vous avez brutalement assassiné, dans des circonstances distinctes, à des années d’intervalle, deux jeunes femmes qui avaient refusé vos avances sexuelles », a déclaré le juge.

« Vous saviez que les informations que vous vendiez étaient un mensonge absolu », a ajouté le juge Manasco, parlant de son extorsion envers Beth Holloway.

Le juge a déclaré que la douleur causée par la mort de Holloway était aggravée par le fait que «sa famille n’a pas retrouvé et ne retrouvera pas sa dépouille».

Le cas de Holloway a captivé l’attention du public pendant près de deux décennies, donnant lieu à une large couverture médiatique, à des livres, des films et des podcasts. Une forte présence médiatique s’est rassemblée devant le palais de justice fédéral près de trois heures avant l’audience de mercredi.

Natalee Holloway est portée disparue depuis le 30 mai 2005 (document à distribuer)

Holloway avait 18 ans lorsqu’elle a disparu lors d’un voyage de fin d’études secondaires avec des camarades de classe à Aruba. Elle a été vue pour la dernière fois en train de quitter un bar avec van der Sloot, étudiant dans une école internationale.

La mystérieuse disparition a déclenché des années de couverture médiatique et de podcasts, de livres et de films sur de véritables crimes. Van der Sloot a été identifié comme l’un des principaux suspects et a été arrêté pour interrogatoire, mais aucune accusation n’a été déposée dans cette affaire.

La famille de Holloway cherche depuis longtemps des réponses sur sa disparition. Mais ces réponses se sont révélées insaisissables, car van der Sloot a donné au fil des années diverses descriptions contradictoires de ce qui s’est passé.

Les enquêteurs fédéraux chargés de l’affaire de l’Alabama ont déclaré que van der Sloot avait donné un faux emplacement du corps de Holloway lors d’une opération enregistrée par le FBI en 2010 qui a capturé la tentative d’extorsion.

(AP2005)

Les procureurs dans l’affaire de l’Alabama ont déclaré que van der Sloot avait contacté Kelly en 2010 et demandé 250 000 $ à Beth Holloway pour révéler l’emplacement de la dépouille de sa fille.

Van der Sloot a accepté d’accepter 25 000 $ pour divulguer le lieu et a demandé les 225 000 $ restants une fois les restes récupérés, ont indiqué les procureurs.

Van der Sloot a déclaré que Holloway avait été enterré dans le gravier sous les fondations d’une maison, mais a admis plus tard que c’était faux, a écrit l’agent du FBI William K. Bryan dans une déclaration sous serment déposée en 2010 dans l’affaire.

Van der Sloot a quitté Aruba pour le Pérou avant de pouvoir être arrêté dans une affaire d’extorsion.

Il a été extradé du Pérou vers l’Alabama en juin pour une affaire d’extorsion. Les autorités américaines ont accepté de le remettre en détention au Pérou une fois son affaire terminée.