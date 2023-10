Joran van der Sloot admet avoir tué l’adolescente Natalee Holloway dans le cadre d’un accord de plaidoyer

Le principal suspect de la disparition de Natalee Holloway à Aruba en 2005 a admis l’avoir tuée et s’être débarrassé de sa dépouille et a accepté de plaider coupable des accusations selon lesquelles il aurait tenté d’extorquer de l’argent à la mère de l’adolescente des années plus tard, a déclaré mercredi un juge américain.

La révélation a eu lieu lors d’une audience de plaidoyer et de détermination de la peine pour Joran van der Sloot, 36 ans, dans une salle d’audience fédérale en Alabama, à seulement quelques kilomètres de la banlieue de Birmingham où vivait Holloway.

« Vous avez changé le cours de nos vies et vous les avez bouleversées », a déclaré sa mère, Beth Holloway, devant le tribunal, à quelques mètres de van der Sloot. « Tu es un tueur. »

Van der Sloot n’est pas inculpé de la mort de Holloway. Le citoyen néerlandais a été condamné mercredi à 20 ans de prison pour extorsion et fraude électronique, mais dans le cadre de son accord de plaidoyer, cette peine s’appliquera en même temps que sa peine au Pérou, où il purge une peine de 28 ans de prison pour le meurtre de Stephany Flores en 2010.

Joran van der Sloot, à gauche, est montré à Lima, au Pérou, le 8 juin, en route vers son extradition vers les États-Unis. Le citoyen néerlandais a plaidé coupable d’avoir extorqué la mère de Natalee Holloway, l’adolescente américaine qu’il a rencontrée à Aruba en 2005. (Martin Mejia/Associated Press)

La juge américaine Anna Manasco a déclaré qu’elle avait considéré les aveux de van der Sloot sur le meurtre de Holloway et la destruction de sa dépouille dans le cadre de la décision de condamnation.

« Vous avez brutalement assassiné, dans des circonstances distinctes, à des années d’intervalle, deux jeunes femmes qui avaient refusé vos avances sexuelles », a déclaré le juge.

Disparu lors d’un voyage scolaire

Holloway, 18 ans à l’époque, a disparu lors d’un voyage de fin d’études secondaires avec des camarades de classe. Elle a été vue pour la dernière fois en train de quitter un bar avec van der Sloot. Il a été interrogé sur la disparition mais n’a jamais été poursuivi.

Un juge a déclaré Holloway morte, mais son corps n’a jamais été retrouvé.

Manasco a déclaré que l’accord de plaidoyer exigeait que van der Sloot fournisse toutes les informations qu’il connaissait sur la disparition de Holloway.

Beth Holloway prend la parole lors d’un événement en 2010 à Washington, DC, devant une photo de sa fille. Le natif de l’Alabama demande justice pour Natalee depuis 18 ans. (Pablo Martinez Monsivais/Associated Press)

Au cours des deux dernières décennies, l’affaire a donné lieu à une large couverture médiatique, à des livres, des films et des podcasts. Une forte présence médiatique s’est rassemblée devant le palais de justice fédéral près de trois heures avant l’audience.

La famille de Holloway cherche depuis longtemps des réponses sur sa disparition. Van der Sloot a donné différents récits au fil des années de cette nuit à Aruba. Les enquêteurs fédéraux chargés de l’affaire de l’Alabama ont déclaré que van der Sloot avait donné un faux emplacement du corps de Holloway lors d’une opération enregistrée par le FBI en 2010 qui a capturé la tentative d’extorsion.

Les procureurs dans l’affaire de l’Alabama ont déclaré que van der Sloot avait demandé 250 000 $ US à Beth Holloway pour révéler l’emplacement de la dépouille de sa fille. Van der Sloot a accepté d’accepter 25 000 $ pour divulguer le lieu et a demandé les 225 000 $ restants une fois les restes récupérés, ont indiqué les procureurs.

Van der Sloot a déclaré que Holloway avait été enterré dans le gravier sous les fondations d’une maison, mais a admis plus tard que c’était faux, a écrit l’agent du FBI William K. Bryan dans une déclaration sous serment déposée en 2010 dans l’affaire.

Van der Sloot a quitté Aruba pour le Pérou avant de pouvoir être arrêté dans une affaire d’extorsion.

Dans ses commentaires au tribunal, van der Sloot a déclaré qu’il s’était tourné vers le christianisme et qu’il n’était « plus la personne que j’étais à l’époque », selon un rapport du média local AL.com.

Le gouvernement péruvien a accepté d’extrader temporairement van der Sloot afin qu’il puisse être jugé pour extorsion aux États-Unis. Les autorités américaines ont accepté de le remettre en détention au Pérou une fois son affaire terminée, selon une résolution publiée dans le registre fédéral du Pérou.