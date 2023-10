Joran van de Sloot avoue le meurtre de Natalee Holloway

La saga meurtrière de Joran van der Sloot et Natalee Holloway semble entrer dans son acte final.

BOSSIP couvre cette affaire depuis des années, mais aujourd’hui, un nouveau développement prend le dessus sur le cycle de l’actualité. Selon TMZvan der Sloot a finalement avoué le meurtre macabre de 2005 qui a captivé la nation.

Attention, ce que vous vous apprêtez à lire est très dérangeant et peut être déclencheur pour certains. Veuillez faire le point sur votre santé mentale avant de continuer.

Documents juridiques obtenus parhttps://www.tmz.com/2023/10/18/joran-van-der-sloot-crushed-natalee-holloways-head-with-cinder-block-on-beach/?adid= partenaire- bossip contient une transcription complète des aveux que van der Sloot a faits à son avocat. Joran dit que lui et Natalee se promenaient sur la plage lorsqu’ils ont trouvé un endroit privé où ils ont commencé à s’embrasser.

«Je recommence à la palper et elle me dit non. Elle me dit qu’elle ne veut pas que je la palpe. Euh, j’insiste. Je continue de la sentir de toute façon.