Jony Ive redessine l’emblématique ‘Red Nose’ pour l’association caritative britannique Comic Relief

L’ancien directeur de la conception d’Apple, Sir Jony Ive, a repensé l’emblématique “ nez rouge ” pour l’association caritative britannique Comic Relief avant sa collecte de fonds annuelle pour la journée du nez rouge le vendredi 17 mars 2023, qui vise à collecter des fonds pour mettre fin à la pauvreté des enfants en finançant des programmes qui assurent la sécurité, la santé et l’éducation des enfants.

Dans le cadre de la collecte de fonds annuelle, l’organisme de bienfaisance encourage les gens à porter un nez en plastique rouge et à collecter des fonds pour la cause, Sir Jony Ive présentant un nouveau design de nez pour la campagne de cette année, composé à 95 % de matières végétales.

Le nouveau ‘Red Nose’ a un design en papier pliant qui commence à plat et s’ouvre dans une sphère en papier.

Le nouveau design est surnommé “le relooking le plus spectaculaire depuis que le nez rouge a fait ses débuts en 1988”, le nez abandonnant le plastique pour la première fois pour être plus respectueux de l’environnement qu’auparavant.

Depuis le lancement de la journée des nez rouges en 1988, Comic Relief a collecté plus d’un milliard de livres sterling pour des causes caritatives, dont plus de 70 millions grâce à la seule vente de nez rouges.

Sir Jony Ive a quitté Apple en 2019 après avoir travaillé pour le fabricant d’iPhone depuis 1996 et était responsable de toute la conception de l’entreprise, y compris l’aspect et la convivialité du matériel Apple, de l’interface utilisateur, de l’emballage, des magasins de détail Apple et des bureaux de l’entreprise, tels que Apple Park.