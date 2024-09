Jony Ive et Sam Altman travaillent sur un dispositif matériel d’IA — voici ce que nous savons

Jony Ive, le célèbre designer à l’origine des produits les plus emblématiques d’Apple, travaille avec le PDG d’OpenAI, Sam Altman, sur un nouveau projet de matériel d’IA. Les détails exacts ne sont pas encore connus, mais il s’agit d’une initiative audacieuse visant à pénétrer un marché qui n’a jusqu’à présent pas réussi à trouver un produit à succès.

Il y a eu des spéculations sur un partenariat potentiel entre les deux hommes depuis un certain temps, Ive ayant finalement confirmé le projet dans un Profil du New York Times .

On sait très peu de choses sur le produit lui-même, mais le projet a déjà reçu un financement initial de la part d’Ive lui-même, ainsi que d’un groupe dirigé par la veuve de Steve Jobs, Laurene Powell Jobs. Il y a également des rumeurs selon lesquelles SoftBank lui aurait apporté un financement d’un milliard de dollars.

Selon Le Verge il y a déjà 10 employés qui travaillent à donner vie au nouveau produit, dont deux designers qui ont travaillé avec Ive sur l’iPhone.

Cette confirmation intervient alors qu’Apple mise « all-in » sur l’IA avec Apple Intelligence et Apple Visual Intelligence profondément intégrées dans l’iPhone 16, le MacBook et l’iPad. J’ai également déjà émis l’hypothèse que l’Apple Watch pourrait être un appareil d’IA parfait.

Que savons-nous du produit Jony Ive AI ?

Concept idéographique de ce à quoi pourrait ressembler un produit d’IA OpenAI conçu par Jony Ive (Crédit image : Ideogram 2/Future AI)

On ne sait pas exactement dans quelle mesure Altman et Ive seront à l’origine de ce projet, mais c’est la société d’Ive qui dirige les efforts de conception. On dit que ce projet est né d’une discussion entre les deux hommes sur la recherche d’un matériel qui exploiterait mieux les capacités de l’IA.

Selon le Times, ils ont discuté de l’intérêt d’une IA capable de « résumer et de hiérarchiser les messages, d’identifier et de nommer des objets comme des plantes et, à terme, de répondre à des demandes complexes comme la réservation de voyages ». Tout cela peut être fait sur n’importe quel smartphone moderne doté de l’IA.

Jusqu’à présent, tout ce que j’ai entendu à ce sujet ressemble à ce que Rabbit a tenté avec le r1. Un appareil simple qui gère les calculs quotidiens sans interface traditionnelle. Mais peut-être qu’avec un investissement important, les modèles d’OpenAI et Jony Ive, cela pourrait fonctionner.

Le produit est développé en secret, au même niveau que les produits Apple de Steve Jobs. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il s’agira d’une expérience informatique « moins perturbatrice socialement que l’iPhone ».

Cela suggère qu’il s’agira d’une forme de « technologie cachée » qui fonctionnera en arrière-plan sans nécessiter d’interaction constante. Nous avons vu quelques indices de ce genre avec les lunettes intelligentes Meta Ray-Ban, et c’est ce que Humane a tenté avec la Pin.

J’ai demandé à Claude de décrire un appareil d’intelligence artificielle conçu par Jony Ive, alimenté par des modèles OpenAI et pas aussi intrusif qu’un smartphone. Il m’a fait rire. Il l’a déclaré : « OpenAI Orb : un assistant d’intelligence artificielle révolutionnaire » capable de « fournir une intelligence inégalée dans une forme sphérique élégante qui s’intègre parfaitement dans votre vie et votre espace ».

