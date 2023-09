Jony Ive et le PDG d’OpenAI discutent de « l’iPhone de l’IA »

Après que des rumeurs aient commencé à circuler selon lesquelles Jony Ive, ancien élève d’Apple, et Sam Altman, PDG d’OpenAI, avaient des discussions collaboratives sur un mystérieux matériel d’IA, il semble que les deux hommes tentent effectivement de s’accaparer le marché des smartphones. Les deux hommes discuteraient d’une collaboration sur un nouveau type de smartphone avec un soutien d’un milliard de dollars de Softbank de Masayoshi Son.

Temps Financier signalé sur le développement, affirmant qu’Ive et Altman avaient eu des séances de brainstorming dans le studio de San Francisco sur ce à quoi pourrait ressembler un matériel grand public. Selon le média, le duo cherche à créer un appareil offrant une « manière plus naturelle et intuitive » d’interagir avec l’IA. L’idée naissante est d’adopter une approche de fond pour repenser le smartphone de la même manière que je l’ai fait avec les écrans tactiles il y a tant d’années. Une source a déclaré au Financial Times que le projet était de créer « l’iPhone de l’intelligence artificielle ». Le PDG de Softbank, Masayoshi Son, est également impliqué dans l’entreprise, le groupe de holding financier ayant investi un énorme milliard de dollars dans cet effort. Son fils aurait également a lancé Arm, un concepteur de puces dans lequel SoftBank détient une participation de 90 %, pour son implication.

OpenAI n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Gizmodo.

Même si ce n’est toujours pas le cas clairement quel sera l’objectif final des discussions sur le produit (ou si quelque chose en sortira, vraiment)il semble que le grand public soit fatigué du même déploiement d’une dalle de smartphone légèrement meilleure année après année.. La société d’analyse du marché technologique Canalys a révélé dans un rapport plus tôt ce mois-ci, les ventes de smartphones ont connu une hausse significative déclin en Amérique du Nord. Le rapport indique que les ventes d’iPhone ont chuté de 22 % d’une année sur l’autre, avec une baisse attendue de 12 % en 2023.. Les chiffres sont assez stupéfiants, surtout récemment la sortie de l’iPhone 15et pourrait être un indicateur que les gens se lassent des nouveaux gadgets technologiques les plus en vogue.

Il ne semble pas qu’Ive, Altman et Son réinventent nécessairement l’iPhone, car qualifier l’appareil d’« iPhone de l’intelligence artificielle » pourrait simplement être un objectif pour réinventer le smartphone avec L’IA est très présente la façon dont l’iPhone a réinventé les téléphones portables avec écran tactile. Leur tentative pourrait suffire à faire pencher la balance du consumérisme en leur faveur et à enthousiasmer les gens pour un autre matériel. ChatGPT est l’un des services à la croissance la plus rapide applications de tous les tempsaprès tout.

OpenAI exploitant Jony Ive signifie que l’entreprise est sérieuse dans le développement d’une nouvelle technologie innovante, le créateur britannique en étant le concepteur principal. des gadgets les plus célèbres d’Apple comme l’iPhone, l’iPad et l’iMac. J’ai été directeur du design chez Apple avant finalement quitter le géant de la technologie en 2019 pour poursuivre d’autres projets après 27 ans dans l’entreprise. Même si j’ai certainement joué un rôle majeur dans la refonte du paysage technologique du 21e siècle, il est récemment apparu comme un rhum.inating sur quel genre de boîte de Pandore il a vraiment ouvert. Le concepteur a déclaré au Temps Financier dans une interview de 2018, Apple a la « responsabilité morale » d’atténuer les effets de la dépendance des iPhones, en particulier parmi les utilisateurs. enfants. Si il fait décider de sortir de «retraite», il cherche peut-être une chance de réparer ses torts.