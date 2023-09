Jony Ive d’Apple pourrait faire équipe avec OpenAI sur le matériel

OpenAI cherche à continuer de renforcer sa réputation de poids lourd de la technologie moderne en s’orientant de son logiciel incroyablement populaire à matériel. Le PDG de l’entreprise, Sam Altman, serait en pourparlers avec un ancien élève d’Apple et concepteur de produits Jony Ive sur le top secret projet.

Mercredi, L’information d’abord rdéporté sur l’équipe Altman/Ive, citant des sources anonymes proches du dossier. Le média rapporte que le milliardaire Masayoshi Son, qui est également le fondateur et PDG de la société holding d’investissement SoftBank, a également discuté du projet, mais il est on ne sait pas quel est ou sera son niveau d’implication. Des sources ont révélé que les deux hommes avaient discuté de ce à quoi un tel matériel pourrait même faire ou ressembler, sans apparemment aucun plan concret pour le moment.

OpenAI n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Gizmodo sur le projet.

L’une des possibilités les plus ambitieuses est l’idée d’un smartphone OpenAI. J’ai évidemment le CV pour réaliser un tel projet et tous les plus grands fabricants de téléphones se démènent pour intégrer l’IA à leurs appareils de manière native. Mais comme le souligne The Information, le passage au matériel «pourrait aussi être une grande distraction »pour OpenAI. Événementles géants de l’informatique comme Amazon et Meta ont eu du mal à utiliser leurs énormes ressources et significatif des trésors de guerre pour construire rentable entreprises de quincaillerie.

Le projet matériel attendu pourrait être une autre plume dans le chapeau d’OpenAI, une entreprise qui est surtout connu (pour le meilleur ou pour le pire) pour le chatbot IA populaire ChatGPT. Géant de la technologie et vendeur de matériel Microsoft a investi des milliards dans un accord avec OpenAI plus tôt cette année, en tant que l’un des premiers investisseurs majeurs de l’entreprise après sa généralisation. La société est également au milieu d’une énorme hausse de valorisation, selon au Wall Street Journal : OpenAI est en pourparlers pour vendre des actions qui pourraient faire passer sa valorisation de 29 milliards de dollars à 80 milliards de dollars, voire 90 milliards de dollars.

Jony Ive est un grand nom du design de produits : le créateur britannique est le co-créateur des gadgets les plus célèbres d’Apple comme l’iPhone, l’iPad et l’iMac. J’ai été directeur du design chez Apple avant finalement quitter le géant de la technologie en 2019 pour poursuivre d’autres projets après 27 ans dans l’entreprise. Plus récemment, j’ai aidé à concevoir un Platine vinyle à 60 000 $ par la société d’équipement audio Linn. Seuls 250 de ces gadgets sont en cours de production et de vente, avec des dates d’expédition estimées entre août 2023 et mars 2024. Ive et son studio LoveFrom également conçu un logo pour le cadre Astra Carta du roi Charles IIIqui est un mouvement visant à mettre l’accent sur les pratiques durables pour les entreprises spatiales.