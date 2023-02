Jony Ive d’Apple couronne le roi Charles avec le logo du couronnement

Nous l’appellerons l’iCrown. Sir Jony Ive, ancien directeur du design d’Apple et compadre de Steve Jobs, est désormais l’homme derrière l’emblème officiel du couronnement du roi Charles.

Vendredi, le site Web de la famille royale a dévoilé l’emblème, qui a été créé par Ive et son collectif de design LoveFrom. Il comporte une couronne bleue entourée de formes végétales rouges qui symbolisent les nations du Royaume-Uni.

“Le design a été inspiré par l’amour du roi Charles pour la planète, la nature et sa profonde préoccupation pour le monde naturel”, a déclaré Ive. sur le site. “L’emblème parle de l’optimisme heureux du printemps et … la douce modestie de ces formes naturelles se combinent pour définir un emblème qui reconnaît à la fois l’importance joyeuse et profonde de cette occasion.”

Les plantes présentées sont la jonquille, pour le Pays de Galles ; la rose, pour l’Angleterre ; le shamrock, pour l’Irlande du Nord ; et le chardon, pour l’Ecosse.

Le couronnement du roi Charles III



Pendant environ un quart de siècle, j’ai dirigé les efforts de conception d’Apple, où il a travaillé sur un certain nombre de produits emblématiques, notamment l’iMac, l’iPod, l’iPhone et le MacBook. Il a également joué un rôle dans la conception distinctive des magasins de détail d’Apple et de son siège social Apple Park en forme de beignet près de la Silicon Valley.

Ive et LoveFrom précédemment conçu un sceau pour Charles’ Campagne Terra Cartaqui exhorte les entreprises à travailler à la création de marchés durables.

L’emblème du couronnement sera présenté lors d’événements en mai, y compris le véritable procédure de couronnement à l’abbaye de Westminster le 6 mai, a indiqué le site. Charles a immédiatement succédé à sa mère, la reine Elizabeth, sur le trône à sa mort en septembre dernier, mais il sera cérémonieusement couronné à l’abbaye.

Le design apparaîtra également en ligne, dans les médias sociaux, etc. Et à en juger par les directives d’utilisation de l’emblème (PDF), nous pouvons le voir sur des drapeaux, des théières, des parapluies (aka parapluies), des bouteilles d’eau, des T-shirts et plus encore. Qui sait? Peut-être le verrons-nous même sur un ou deux étuis pour iPhone.

Correction, 17h04 PT : La cérémonie de couronnement est fixée au 6 mai.