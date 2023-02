Jony Ive conçoit l’emblème royal pour le couronnement du roi Charles III

L’ancien directeur du design d’Apple, Sir Jony Ive, a été chargé de concevoir l’emblème royal officiel du couronnement du roi Charles III au Royaume-Uni plus tard cette année.

Buckingham Palace, la résidence officielle du roi à Londres, a expliqué que l’emblème “symbolise et célèbre le début historique du nouveau règne”.

L’emblème « rend hommage à l’amour du roi pour le monde naturel, unifiant la flore des quatre nations du Royaume-Uni ; la rose d’Angleterre, le chardon d’Écosse, la jonquille du Pays de Galles et le trèfle d’Irlande du Nord », a déclaré le palais.

Né en Grande-Bretagne Sir Jony Ive a quitté Apple en 2019 après avoir travaillé pour le fabricant d’iPhone depuis 1996 et était responsable de toute la conception de l’entreprise, y compris l’aspect et la convivialité du matériel Apple, de l’interface utilisateur, de l’emballage, des magasins de détail Apple et des bureaux de l’entreprise, y compris Apple Park.

Récemment, Ive a été embauché pour repenser l’emblématique “Red Nose” pour l’association caritative britannique Comic Relief avant sa collecte de fonds caritative annuelle Red Nose Daydévoilant un nouveau design de nez composé à 95% de matières végétales.