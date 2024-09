Jony Ive, ancien designer d’Apple, travaille sur un nouveau matériel avec OpenAI

Kimberly White / Stringer/Getty Images

L’une des plus grandes voix derrière l’apparence et la convivialité des appareils les plus emblématiques d’Apple a du nouveau matériel en préparation.

Dans un Profil du New York Times À propos de la période post-Apple de Jony Ive, le célèbre designer mentionne qu’il transforme l’un de ses bâtiments en siège social pour « une nouvelle société d’appareils d’intelligence artificielle qu’il développe avec OpenAI ».

Nous savons très peu de choses sur l’appareil, mais Le Verge a confirmé que la société qu’Ive dirige avec le PDG d’OpenAI, Sam Altman, compte 10 employés jusqu’à présent et que deux membres clés de l’équipe ont aidé à développer l’iPhone avec Ive.

Ive a été l’un des principaux concepteurs de l’apparence et de la convivialité de l’iPhone, mais aussi d’une série d’appareils révolutionnaires comme l’iMac original, l’iPod, l’iMac G4, le MacBook Air, l’iPad et l’Apple Watch. Il a même supervisé la construction de l’Apple Park, le siège emblématique de l’entreprise en Californie.

Qualifiant le dernier projet de « nouvel appareil informatique », Ive a souligné comment l’IA générative (gen AI) a permis de « faire plus pour les utilisateurs que les logiciels traditionnels puisqu’elle pourrait résumer et hiérarchiser les messages, identifier et nommer des objets comme les plantes et éventuellement répondre à des demandes complexes comme la réservation de voyages. »

Cela ressemble au Rabbit R1, un assistant doté d’une intelligence artificielle destiné à compléter votre téléphone ou à une Alexa dotée d’une intelligence artificielle. Cependant, avec Apple qui a doté la dernière série d’iPhone d’une intelligence artificielle et Google qui fait de même avec la dernière gamme Pixel, on peut se demander s’il y a de la place pour un appareil doté d’une intelligence artificielle qui ne soit pas un téléphone. Ive a ajouté que son nouveau produit serait « moins perturbateur socialement que l’iPhone ».

Ive et Altman semblent toutefois croire qu’il existe une meilleure façon de concevoir un dispositif d’intelligence artificielle, et quel que soit le produit, les gens sont enthousiastes. Le NYT a rapporté que la nouvelle société pourrait potentiellement lever jusqu’à 1 milliard de dollars de financement de démarrage d’ici la fin de l’année.