Jonquel Jones propulse Liberty dans le choc des finales WNBA en super-équipe avec Aces

UNCASVILLE, Connecticut – Les chants MVP ont résonné à travers la Mohegan Sun Arena depuis les grandes poches de fans du New York Liberty vêtus de vert écume, répartis dans différentes sections. Ils étaient destinés à Breanna Stewart, la première MVP de l’histoire de la franchise, alors qu’elle continuait à se diriger vers la ligne des lancers francs devant une mer dure d’orange Connecticut Sun.

Il serait facile de croire qu’ils étaient pour un ancien MVP sur leur liste.

Jonquel Jones a remporté le prix MVP 2021 en jouant dans cette même arène, mais lorsqu’elle est venue dans le Connecticut pour le week-end, c’était en vert écume de mer comme premier mouvement intersaison dans l’ère de la super-équipe de Liberty. Ses lancers francs, son vol et son rebond défensif dans la dernière minute du match 4 ont assuré une victoire 87-84 à la tête de série n°2 et le premier voyage de New York en finale depuis 2002.

« JJ a été incroyable, alors nous continuons à nous assurer de lui lancer le ballon », a déclaré l’entraîneur-chef de Liberty, Sandy Brondello. «Mais ce n’était pas seulement dans les post-ups. C’était les big 3 et les lancers francs, alors bravo.

« Le vol était agréable », a déclaré Stewart, qui a remporté le titre de MVP en 2018 et encore la semaine dernière dans une course serrée à trois, après un accord rapide de Brondello.

L’attaquant du New York Liberty Jonquel Jones réagit lors du quatrième match de la série des demi-finales de la WNBA contre le Connecticut Sun, le 1er octobre 2023, à Uncasville, Connecticut. (Photo AP/Jessica Hill) (PRESSE ASSOCIÉE)

Jones a récolté 25 points, 15 rebonds, quatre contres, deux passes décisives et le dernier vol qui comptait le plus pour assurer une rencontre entre les super-équipes désignées. Elle était 9 sur 12 depuis la ligne des lancers francs et a réalisé 2 sur 3 3. La tête de série n°1, les Las Vegas Aces, a décroché sa place vendredi avec un balayage des Dallas Wings. La série des finales au meilleur des cinq débute dimanche (15 h HE, ABC) à Las Vegas. Le premier match est déjà complet, ont annoncé les Aces.

Il s’agit d’une ligne de statistiques massive montrant l’importance de Jones pour cette équipe de cinq All-Stars. Stewart a mené tous les buteurs avec 27 points et neuf rebonds. Betnijah Laney a récolté 21 points, sept rebonds et cinq passes décisives. Les cinq partantes, dont Sabrina Ionescu et Courtney Vandersloot, ont réussi au moins un 3 pour terminer à 45,5 % au-delà de l’arc.

La seule fois où le Liberty a perdu alors que Jones a réalisé un double-double cette saison, c’était le premier match des demi-finales contre le Sun. Jones a connu un début tranquille pour sa première saison à New York et a été gênée par une blessure au pied. Cela consistait en partie à fusionner une équipe de stars pour la première fois, et Brondello a remercié le centre d’avoir laissé le jeu venir à elle au cours des dernières semaines et des derniers mois.

« Et si JJ travaillait très dur pour se positionner? » » dit Brondello. « C’est comme ça que ça marche. Elle avait beaucoup de monde autour d’elle à différents moments, mais elle était tout simplement massive. »

Le Liberty détenait une avance de trois points grâce à ses deux lancers francs à 45 secondes de la fin et au Sun qui rentrait le ballon. Le Connecticut était revenu en force après 11 points de retard et avait créé quatre dernières minutes passionnantes pour les 8 196 personnes présentes et davantage sur ABC. Jones a empêché le Connecticut d’égaliser en détournant la passe destinée à Alyssa Thomas en haut.

«J’avais juste l’impression [Thomas] J’allais sortir et essayer de récupérer le ballon et je sentais que j’étais dans une très bonne position pour faire le jeu et je suis juste allé le faire », a déclaré Jones.

L’attaquante du Connecticut Sun, Alyssa Thomas, dribble le ballon contre le New York Liberty lors du quatrième match des demi-finales de la WNBA au Mohegan Sun Arena d’Uncasville, Connecticut, le 1er octobre 2023. (David Butler II/USA TODAY Sports) (USA Today Sports / Reuters)

Le centre de 6 pieds 6 pouces a été victime d’une faute lors de la tentative de lay-up et a ajouté deux autres lancers francs. Elle est allée 1 sur 2 au set suivant lorsqu’elle a été victime d’une faute au rebond pour donner suffisamment de distance au Liberty. Ty Harris a marqué 3 points pour réduire le déficit à un point et New York a manqué les 9,4 dernières secondes.

Ses mini-moments, comme le vol tardif, ont fait la différence dans un match où Liberty voulait se débarrasser du toujours gênant Sun et profiter d’une semaine de repos avant les finales.

Alors que le temps passait en première mi-temps, Jones a bloqué DeWanna Bonner pour que Laney récupère le rebond défensif. C’était son deuxième bloc tonitruant de la journée. Laney a frappé Ionescu en transition, dont le seau à 0,7 seconde de la fin a donné à New York une avance de 45-44 à la pause. Le Liberty a marqué les sept premiers points de la seconde mi-temps, dont deux lancers francs de Jones, pour fournir un coussin jusqu’à ce que le Sun reprenne l’avantage à quatre minutes de la fin.

« [It was] massif. C’est comme si la dynamique changeait », a déclaré Brondello.

Jones a fait de même avec un panier à 3 points à 3:25 du quatrième quart-temps sur une passe décisive d’Ionescu. Le regard grand ouvert a donné au Liberty l’avantage, 74-72, juste après l’avoir perdu pour la première fois depuis ce bloc. Lorsque Thomas a répondu sur un drive qui a égalisé le match pour la quatrième fois, Stewart a réussi un 3 sur une passe décisive de Vandersloot à 2:08 qui a donné à New York une avance qu’il n’a pas abandonnée malgré les poussées constantes de Sun.

Brondello a déclaré que le thème de la journée était « implacablement persistant ».

« Parce que c’est ce qu’exigent les matchs 4 », a-t-elle déclaré. « C’est une journée dont je suis vraiment fier. Lorsque vous rassemblez tous ces joueurs extraordinaires, nous travaillons beaucoup sur notre culture. Et je pense que vous pouvez voir où cela s’est connecté. Parce que lorsque vous avez une connexion, vous avez un engagement. Et ces filles sont engagées les unes envers les autres, envers ce programme et envers la façon dont nous voulons jouer, donc c’est génial à regarder.

Jones a été acquis dans le cadre d’un échange avec le Sun en janvier, donnant ainsi le coup d’envoi à l’engagement pris par le front office de remporter un titre cette année. Stewart et Vandersloot ont signé en agence libre le mois suivant. Ils ont déjà remporté la Coupe du Commissaire 2023 contre Vegas en août, qui était le premier trophée d’équipe remporté dans l’histoire de la franchise.

Une fois son interview diffusée, Jones s’est dirigée vers sa fiancée dans la section familiale, au coin des tribunes. Alors qu’ils s’embrassaient, les fans en maillots Liberty qui attendaient depuis 27 ans et qui comptaient pour un titre WNBA ont rugi et ne se sont arrêtés que jusqu’à ce qu’elle sorte du tunnel.

Le vétéran de septième année a déjà été ici à cet endroit précis, quittant cette arène avec un championnat à sa portée. Le Sun s’est qualifié pour les demi-finales pour une cinquième saison consécutive. Thomas, le moteur de leur succès, a réalisé un autre triple-double en séries éliminatoires avec 17 points, 15 rebonds et 11 passes décisives. Quatre autres joueurs du Sun ont atteint un score à deux chiffres, mais comme DiJonai Carrington (14 points) l’a noté après le match, il y avait deux All-Stars dans leur équipe contre cinq sur le Liberty. Et cinq sur les As.

L’attaquant du Liberty de New York Jonquel Jones affronte l’attaquant du Connecticut Sun DeWanna Bonner lors du quatrième match des demi-finales de la WNBA au Mohegan Sun Arena d’Uncasville, Connecticut, dimanche. (David Butler II/USA TODAY Sports) (USA Today Sports / Reuters)

Jones a également quitté l’arène en sachant que c’était fini. Le Sun n’a jamais remporté de championnat, même s’il a participé à deux finales à son époque. Sa saison 2022, qui a fini par être la dernière d’une série de six ans dans le Connecticut, s’est terminée à Mohegan lorsque les Aces ont devancé le Sun lors du quatrième match de la finale.

« Je me souviens juste de beaucoup d’émotions. Évidemment, la déception et tout ça », a déclaré Jones, qui a été le dernier à quitter le terrain après cette défaite contre Sun. « Et je pense que c’est une bénédiction, la beauté du sport de pouvoir être avec cette équipe et de pouvoir se qualifier pour la finale et d’avoir à nouveau l’opportunité. »

Jones et le Liberty chercheront à voler un match contre A’ja Wilson, double MVP, et les Aces lorsque le choc des super-équipes débutera après une saison d’attente.