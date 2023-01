Jonquel Jones échangé au New York Liberty dans un échange choquant

SYDNEY, AUSTRALIE – 23 SEPTEMBRE : Jonquel Jones de Bosnie-Herzégovine lors du match du groupe A de la Coupe du monde de basket-ball féminin FIBA ​​2022 entre la Chine et la Bosnie-Herzégovine au Superdome de Sydney, le 23 septembre 2022, à Sydney, Australie. (Photo de Steve Christo – Corbis/Corbis via Getty Images)

Le Connecticut Sun aurait échangé le MVP 2021 de la WNBA, Jonquel Jones, au New York Liberty.

ESPN Alexa Philippou a annoncé dimanche l’échange de Jonquel Jones avec le Liberty de New York. Selon ESPN, l’échange devrait être finalisé d’ici la fin de la nuit.

Jones est quatre fois all-star et a été couronné MVP de la saison 2021 de la WNBA. Elle a terminé la saison dernière avec une moyenne de 14,6 points, 8,6 rebonds et 1,8 passes tout en tirant 36,9% sur 3.

Rupture: Jonquel Jones, MVP de la WNBA 2021, est échangé du Connecticut Sun au New York Liberty dans le cadre d’un accord qui devrait être finalisé dimanche soir, ont déclaré des sources à ESPN, confirmant plusieurs informations. Jones a demandé le commerce spécifiquement à New York. pic.twitter.com/FlI7MInN1e – ESPN (@espn) 15 janvier 2023

Les prévisions de Jonquel Jones à New York

Le choix général n ° 6 du Repêchage WNBA 2016 était le meilleur joueur du Connecticut Sun la saison dernière. Elle est une force bidirectionnelle dynamique dans la zone avant et elle a été un point d’ancrage clé pour une équipe qui a terminé la saison 2022 à la deuxième place du classement général avec une fiche de 25-11. Le natif de Bohême a mené le Sun en finale pour la deuxième fois au cours des 10 dernières années. Mais des changements étaient clairement à venir après que l’entraîneur-chef Curt Miller a annoncé qu’il quitterait le Sun pour occuper le poste d’entraîneur-chef des Los Angeles Sparks.

Jones rejoindra le Liberty qui a une garde vedette prometteuse en Sabrina Ionescu qui est une menace offensive des trois niveaux du sol. New York recevra une joueuse qui peut dominer des deux côtés du terrain et elle pourra aider le Liberty à atteindre un niveau de maturité et de concentration.

Le Liberty a déjà de solides pièces en première ligne avec Stefanie Dolson et Natasha Howard et Jones devrait pouvoir jouer de nombreuses minutes entre eux au 4. Ses compétences dans les deux sens fourniront une étincelle instantanée à cette liste et pourraient aider le Liberty à sauter le pas qu’ils recherchaient depuis quelques saisons.

L’agence libre pour la ligue commencera le 21 janvier, mais les joueurs peuvent commencer à signer officiellement des contrats le 1er février, il pourrait donc y avoir plus de mouvements à l’horizon pour la LIberty.