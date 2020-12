Jonny Mitchell a été critiqué pour avoir vanté à quel point son année a été incroyable.

Alors que le monde entier luttait contre une pandémie sans précédent qui a tué 1,7 million de personnes à travers le monde et fait des ravages sur l’économie et la vie quotidienne des gens, Jonny a connu «l’aventure», «l’excitation», «l’émotion» et «l’amour» en 2020.

La star de Love Island 2017, 29 ans, s’est rendue lundi sur son compte Instagram pour publier une photo de lui-même portant sa petite amie Simone Engelhardt alors qu’il l’embrassait sur la joue lors d’un voyage à Bali.

Dans la légende, il a parlé de toutes les choses positives qu’il avait vécues cette année.







(Image: Instagram)









(Image: Instagram)



« 12 mois. » Jonny a commencé la légende.

« 12 mois d’exploration, d’aventure, d’excitation, d’émotion, d’apprentissage, de création, d’épanouissement, de compréhension et d’amour.

« 2020 a été assez incroyable. »







(Image: Instagram)



Ses abonnés Instagram ont critiqué la photo, beaucoup le qualifiant de sourd.

L’un d’eux a commenté: « Eh bien, je suppose que vous avez vécu dans une bulle parce que pour le reste du monde 2020 a été assez horrible, le pire jamais !!! »

« Lisez la salle avant de poster », a écrit un autre.







(Image: fournie par WENN)



The Mirror a contacté les représentants de Jonny pour obtenir des commentaires.

Jonny est devenu célèbre dans la série 2017 de Love Island.

Il était connu pour sa brève aventure avec Camilla Thurlow, qui s’est mariée et a plus tard eu un bébé avec leur co-star Jamie Jewitt.