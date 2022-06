Jonny May et Jack Nowell nommés dans l’équipe d’Angleterre pour un camp d’entraînement de trois jours | Actualités du rugby à XV

Jonny May a remporté la dernière de ses 68 sélections en Angleterre lors de la victoire 27-26 contre l’Afrique du Sud à Twickenham en novembre dernier.

Les ailiers Jonny May et Jack Nowell ont été nommés dans une équipe anglaise de 35 joueurs pour un camp d’entraînement de trois jours cette semaine.

May a fait son retour pour Gloucester samedi, en tant que remplaçant en seconde période après cinq mois d’absence pour se remettre d’une blessure au genou.

La star d’Exeter Nowell, qui s’est cassé le bras lors de la défaite de l’Angleterre aux Guinness Six Nations contre la France en mars, est également revenue pour son club lors du dernier tour de la saison régulière Gallagher Premiership.

Jack Nowell est de retour avec l’Angleterre pour la première fois depuis qu’il s’est cassé le bras lors du choc des Six Nations avec la France

Biyi Alo, Charlie Atkinson, Freddie Clarke, Sam Jeffries et le pilier namibien d’Exeter, Patrick Schickerling, participent pour la première fois à un camp senior en Angleterre.

La liste des joueurs non plafonnés comprend également le dos des guêpes Paolo Odogwu et le centre de Bath Max Ojomoh, mais il n’y a pas de place pour le pilier expérimenté de Bristol Kyle Sinckler.

Kyle Sinkler n’a pas été choisi pour rejoindre le camp d’entraînement de l’Angleterre avant sa tournée en Australie

Les joueurs des demi-finalistes de Premiership Leicester, Saracens, Harlequins et Northampton n’ont pas été pris en compte pour la sélection.

Le talonneur d’Exeter Luke Cowan-Dickie et l’ailier de Bath Anthony Watson, quant à eux, se rendront au camp de Teddington pour entreprendre des travaux de réadaptation alors qu’ils continuent de se remettre de leurs blessures.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Eddie Jones, a déclaré : « Avec un certain nombre de joueurs indisponibles en raison des demi-finales de Premiership, nous avons l’opportunité d’appeler de nouveaux joueurs.

« C’est une excellente occasion d’en apprendre davantage sur eux et de voir quel potentiel ils ont pour jouer un rôle dans la tournée australienne. »

Équipe complète

Attaquants

Biyi Alo (Wasps, non plafonné), Alfie Barbeary (Wasps, non plafonné), Jamie Blamire (Newcastle Falcons, 6 sélections), Callum Chick (Newcastle Falcons, 2 sélections), Freddie Clarke (Gloucester Rugby, non plafonné), Tom Curry (Sale Sharks , 40 sélections), Trevor Davison (Newcastle Falcons, 2 sélections), Charlie Ewels (Bath Rugby, 30 sélections), Will Goodrick-Clarke (London Irish, non capé), Jonny Hill (Exeter Chiefs, 12 sélections), Ted Hill (Worcester Warriors, 2 sélections), Sam Jeffries (Bristol Bears, non plafonné), George McGuigan (Newcastle Falcons, non plafonné), Tom Pearson (London Irish, non plafonné), Bevan Rodd (Sale Sharks, 2 sélections), Patrick Schickerling (Exeter Chiefs, non plafonné ), Jack Singleton (Gloucester Rugby, 3 sélections), Will Stuart (Bath Rugby, 20 sélections), Sam Underhill (Bath Rugby, 28 sélections), Jack Willis (Wasps, 3 sélections)

Dos

Henry Arundell (London Irish, non plafonné), Charlie Atkinson (Wasps, non plafonné), Mark Atkinson (Gloucester Rugby, 1 sélection), Orlando Bailey (Bath Rugby, non plafonné), Joe Cokanasiga (Bath Rugby, 11 sélections), Ollie Hassell-Collins (Irlandais de Londres, non plafonné), Will Joseph (Irlandais de Londres, non plafonné), Jonny May (Gloucester Rugby, 69 sélections), Jack Nowell (Exeter Chiefs, 39 sélections), Paolo Odogwu (Wasps, non plafonné), Max Ojomoh (Bath Rugby, non plafonné), Tom Parton (London Irish, non plafonné), Adam Radwan (Newcastle Falcons, 2 sélections), Harry Randall (Bristol Bears, 6 sélections), Dan Robson (Wasps, 14 sélections)

L’Angleterre affrontera l’Australie à Perth le 2 juillet, à Brisbane le 9 juillet et à Sydney le 16 juillet, tous les matchs devant débuter à 10h55, en direct sur Sports du ciel. Le match d’avant-tournée contre les Barbarians à Twickenham aura lieu le 19 juin.