Jonny Lyons et la Pride se déchaînent pour le plus grand plaisir de la foule au Jamboree de Mt. Morris – Shaw Local

Jonny Lyons et la fierté ont fait chanter et danser la foule lors de leur représentation du 22 juillet au Jamboree, la série de musique gratuite au centre-ville de Mt. Morris.

Lyons était un favori de la foule alors qu’il interprétait des chansons de “The Man in Black” Johnny Cash et “The King of Rock and Roll” Elvis Presley. Le groupe a également interprété des chansons d’autres artistes du Top 40.

Des concessions de nourriture et de boissons pour la soirée ont été fournies par le Mt. Morris Senior Center.

Le Harman Family Bluegrass Band se produira le 29 juillet à 19 h

Leur style de musique va du bluegrass traditionnel au contemporain, du country, du gospel et de divers types de musique.

Les concessions pour la soirée seront fournies par Ralfie’s BBQ servant de la nourriture et des boissons à partir de 18 h.

«Veuillez apporter une couverture ou une chaise, ou profitez des nouveaux bancs et amusez-vous sur notre magnifique campus historique au centre de Mt. Morris, à deux pâtés de maisons au sud de Rt. 64 sur Wesley Ave et profitez de ces concerts gratuits », a déclaré Ubben.

En cas de pluie, chacun se déplacerait au centre communautaire de Pinecrest Grove, situé au 500 Evergreen Lane., À 7 pâtés de maisons au sud de Rt. 64 sur la rue McKendrie.

Jonny Lyons interprète une chanson d’Elvis Presley au Mt. Morris Jamboree le vendredi 22 juillet. Jonny Lyons and the Pride a fait ses débuts lors de la série de musique gratuite au centre-ville de Mt. Morris. Lyons a également interprété des tubes de Johnny Cash et d’autres artistes du Top 40 devant une foule nombreuse. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Les membres du public dansent avec Jonny Lyons alors qu’il interprète une chanson d’Elvis Presley au Mt. Morris Jamboree le vendredi 22 juillet. Jonny Lyons and the Pride a fait ses débuts lors de la série de musique gratuite au centre-ville de Mt. Morris. Lyons a également interprété des tubes de Johnny Cash et d’autres artistes du Top 40 devant une foule nombreuse. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Les membres du public regardent Jonny Lyons interpréter une chanson d’Elvis Presley au Mt. Morris Jamboree le vendredi 22 juillet. Jonny Lyons and the Pride a fait ses débuts lors de la série de musique gratuite au centre-ville de Mt. Morris. Lyons a également interprété des tubes de Johnny Cash et d’autres artistes du Top 40 devant une foule nombreuse. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Jonny Lyons and the Pride a fait chanter la foule au Mt. Morris Jamboree le vendredi 22 juillet. Le groupe a fait ses débuts lors de la série de musique gratuite au centre-ville de Mt. Morris devant une foule nombreuse. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Les membres du public regardent Jonny Lyons interpréter une chanson d’Elvis Presley au Mt. Morris Jamboree le vendredi 22 juillet. Jonny Lyons and the Pride a fait ses débuts lors de la série de musique gratuite au centre-ville de Mt. Morris. Lyons a également interprété des tubes de Johnny Cash et d’autres artistes du Top 40 devant une foule nombreuse. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Jonny Lyons and the Pride a fait chanter et danser la foule au Mt. Morris Jamboree le vendredi 22 juillet. Le groupe a fait ses débuts lors de la série de musique gratuite au centre-ville de Mt. Morris devant une foule nombreuse. (Earleen Hinton/Shaw Media)