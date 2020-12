WWE NXT a débuté et a annoncé « A Very Gargano Christmas », alors que l’étrange couple de Killian Dain et Drake Maverick affrontait Oney Lorcan et Danny Burch dans un combat de rue pour les titres de tag NXT. Isaiah « Swerve » Scott cherchait à se venger de Jake Atlas. Il a également été témoin d’un face-à-face entre Adam Cole et Velveteen Dream.

Alors que Bronson Reed était également vu en action, Kyle O’Reilly et Finn Balor ont de nouveau revécu leur confrontation pour le championnat NXT. Voici un aperçu de certains des grands gagnants et des faits saillants de la nuit dernière.

Burch et Lorcan contre Dain et Maverick – NXT Tag Team Title Street Fight

Drake Maverick et Killian Dain portant des jeans ont attaqué Lorcan et Burch par derrière pour obtenir un avantage précoce dans ce combat de rue. Dain est venu à la rescousse et les champions ont essayé de l’envoyer à travers des tables empilées, mais ont fini par se mettre à travers une table. Il s’est finalement réintégré dans le jeu et a pris le relais. À la fin, Maverick a tenté de rallier, Lorcan et Burch ont frappé Dain avec leur finisseur pour assurer une victoire.

Gagnant: Oney Lorcan & Danny Burch

Isaiah «Swerve» Scott contre Jake Atlas

Scott a dominé au début du match avant qu’Atlas ne réussisse à frapper un Dragonscrew. Scott a ensuite été frappé avec un mouvement de tremplin avant de se diriger vers l’extérieur pour reprendre son souffle. À son retour, il a ensuite frappé un DDT inclinable et un suplex pour une chute proche avant d’envoyer Atlas dans le coin et de l’installer sur les ridoirs, mais Atlas l’a inversé en ouragan. Scott a réussi à trouver son équilibre et a atterri sur ses pieds avant de frapper de gros coups de pied. Il a ensuite frappé un Boost de confiance pour la victoire sur NXT.

Gagnant: Isiah «Swerve» Scott

Dakota Kai contre Rhea Ripley

Rhea Ripley n’a pas perdu de temps pour affirmer sa domination en ramassant et en jetant Dakota Kai, la rejetant. Elle a ensuite laissé tomber Kai sur le tablier avant de lui piétiner le bras et de l’envoyer sur le ring. Après une brève pause, Kai avait l’ancienne championne féminine de NXT dans un brassard. Après un petit va-et-vient, Ripley l’a jetée et a frappé le Riptide avant d’obtenir le compte de trois.

Gagnant: Rhea Ripley

Bronson Reed contre Ashante ‘Thee’ Adonis

Adonis était dans une situation difficile dès le début du match alors que Reed prenait immédiatement le contrôle et avait le dessus tout le long. Il a réussi à frapper un énorme tsunami pour une victoire rapide.

Gagnant: Bronson Reed

Leon Ruff contre Timothy Thatcher

Timothy Thatcher ne cherchait pas seulement à apaiser sa colère contre Leon Ruff, mais il dominait également depuis le début. Il a frappé une série de suplex et de grèves pour abattre Ruff. De retour sur le ring, Ruff a réussi à prendre le dessus avec un berceau intérieur, mais Thatcher a trouvé un autre suplex et en quelques coups de pied, il l’a abattu. Ruff est allé chercher le berceau intérieur et a remporté la victoire.

Vainqueur: Leon Ruff

Tyler Rust contre Ariya Daivari

Rust a pris le contrôle du match très tôt et a réussi à maintenir Daivari à terre. Il fit pivoter Daivari sur le dos avant d’être poussé à l’extérieur. De retour sur le ring, Rust a verrouillé une serrure triangulaire mais Daivari a cassé un brassard en trouvant ses jambes dans la corde inférieure. Rust a ensuite frappé une série de coups de pied avant d’égaliser Daivari dans une soumission pour la victoire.

Gagnant: Tyler Rust

Adam Cole contre Velveteen Dream

Cette querelle semblait reprendre là où elle s’était arrêtée, alors que Cole emmenait Dream sur le tapis au début du match et contrôlait. Il a ensuite pris Dream dans le coin et a frappé de gros coups de pied. Même après la pause, le duo se battait, mais Cole a réussi à frapper un superkick pendant que Dream plongeait vers l’extérieur. En fin de compte, Dream s’est fait prendre dans un autre superkick d’un plongeon avant qu’Adam Cole ne décroche la victoire avec le dernier coup.

Vainqueur: Adam Cole