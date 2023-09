Jonny Evans : le défenseur de Manchester United décrit la victoire à Burnley comme « l’une des meilleures nuits de ma vie » | Actualités footballistiques

Jonny Evans a décrit la victoire 1-0 de Manchester United contre Burnley comme « l’une des meilleures nuits de ma vie » après que le défenseur ait fait sa première titularisation pour le club depuis plus de huit ans.

Evans a réalisé une performance de joueur du match à Turf Moor lors de sa 200e apparition pour United alors que son équipe a remporté une victoire bien méritée après avoir subi trois défaites consécutives toutes compétitions confondues.

Titulaire pour United pour la première fois depuis mars 2015, après être revenu au club en tant qu’agent libre en provenance de Leicester cet été, le joueur de 35 ans a servi le superbe but de Bruno Fernandes en première mi-temps avec un magnifique ballon par-dessus, a défendu résolument tout au long, et plus tôt, un but de la tête a été refusé.

Jonny Evans a joué pour Manchester United lors de sa première titularisation pour le club depuis plus de huit ans





Parler à TNT Sports Après le match, Evans a déclaré : « J’ai adoré chaque minute. Avant le match, vous avez une impression, je ne pouvais pas attendre, juste de l’excitation pure. En arrivant ici dans le bus, j’étais en effervescence.

« C’était mon 200e match pour Manchester United, je n’aurais jamais pensé atteindre ce chiffre. C’était l’une des meilleures nuits de ma vie.

« Je ne pensais pas consciemment que je signerais [after getting the first call]. Lorsqu’on atteint un certain âge, on commence à mettre un terme à sa carrière. J’ai reçu l’appel et je n’avais pas d’autre choix, alors je l’ai simplement accepté et j’ai essayé de faire de mon mieux à l’entraînement et de saisir ma chance. Vous espérez alors simplement que votre corps vous accompagnera.

« Je n’ai jamais pensé que je pourrais venir et être titulaire. On m’a dit que mon rôle serait d’assurer la compétition et c’est ainsi que je l’ai abordé. Avec quelques blessures, j’ai ensuite eu la chance de débuter.

« Ils jouent ici différemment de ce que nous faisions dans mon club précédent, alors j’ai essayé de m’y habituer et d’adapter mon jeu. Je pense que je me suis bien intégré ce soir et que j’ai vraiment ajouté mon expérience à l’équipe. »

Ten Hag: Evans a donné du calme à Man Utd

Le manager de United, Erik ten Hag, était ravi de la performance d’Evans, sa défense de fortune gardant sa cage inviolée pour la première fois depuis leur victoire 1-0 contre les Wolves le week-end d’ouverture.

Interrogé sur l’international nord-irlandais, Ten Hag a déclaré : « Il a fait preuve de personnalité. Il était calme, posé et a tout fait correctement.

« C’était une très bonne performance. Il a donné à l’équipe du calme, du coaching et ensuite ses compétences ont été brillantes avec le but. »

Evans s’est vu refuser un but en première mi-temps après que Rasmus Hojlund ait commis une faute sur le gardien de Burnley, James Trafford.





Bruno : Evans a de grandes qualités de jeu de balle

La passe décisive d’Evans pour Fernandes était sa première pour United toutes compétitions confondues depuis l’inscription d’un but de Wayne Rooney contre Fulham en février 2013.

« C’était une superbe passe de Jonny », a déclaré le capitaine de United, Fernandes. TNT Sports. « Je sais qu’il a de grandes qualités pour jouer le ballon derrière avec les deux pieds. Je l’attendais [the pass]. Burnley a donné de l’espace derrière mais c’était parfois difficile d’en obtenir et nous avons saisi notre chance quand c’était là.

« Nous savons que nous avons traversé une période difficile, mais nous savions que nous pouvions en revenir. Évidemment, la performance n’était pas la meilleure, mais nous avons obtenu les trois points, ce qui est la chose la plus importante.

« Nous savions que le match serait difficile. Burnley joue très bien et pour être honnête, je ne pense pas que les points qu’ils ont représentent à quel point ils sont bons. Nous sommes heureux de remporter cette victoire à la maison. »

Analyse : performance de retour d’Evans

Zinny Boswell de Sky Sports :

Jonny Evans a remplacé Erik ten Hag en cas de besoin. Outre sa superbe passe décisive et son but refusé, Ten Hag a déclaré que le défenseur était un entraîneur sur le terrain pour lui à l’arrière.

Peu de gens auraient pu s’attendre à ce que le joueur de 35 ans soit aussi décisif lorsqu’il a été annoncé dans le onze de départ de Man Utd à Turf Moor. Après tout, la dernière fois qu’il a débuté pour Man Utd, il a joué en défense avec Antonio Valencia, Chris Smalling et Marcos Rojo à Newcastle le 4 mars 2015.

Tout comme à Turf Moor, le résultat s’est soldé par une victoire 1-0 pour Man Utd, mais le résultat a été bien différent pour Evans. On se souvient de ce match pour ses prétendus crachats sur Papiss Cissé de Newcastle. Louis van Gaal supprimerait ensuite le produit de l’académie United.

Ten Hag a offert à Evans une deuxième chance à Old Trafford après que beaucoup aient estimé qu’il avait été relâché trop tôt il y a toutes ces années. Les critiques ont ridiculisé son retour, mais la présence d’Evans sur le terrain s’est avérée apporter le calme à Man Utd samedi dans une saison définie par le chaos.

Evans a obtenu le plus de dégagements sur le terrain samedi soir et a été le meilleur joueur de United en termes de touches, de passes et de fautes gagnées. C’est une performance de retour qui nous a rappelé pourquoi il était le défenseur le plus fiable de Sir Alex Ferguson lors de sa dernière saison à la tête de United.

Ten Hag a dû protéger Evans avec deux milieux de terrain en faisant appel à Scott McTominay pour jouer aux côtés de Casemiro pour mettre en place un 4-2-3-1, mais le défenseur offre une alternative à son manager alors que l’équipe a du mal à gagner en confiance. Il rend la confiance que Ten Hag lui a témoignée en le ramenant.

