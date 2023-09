Jonny Evans : le 200e match de Man United, « la meilleure soirée de ma vie »

Jonny Evans a déclaré que la victoire 1-0 de Manchester United à Burnley était la « meilleure soirée de ma vie » après que le joueur de 35 ans ait marqué sa première titularisation pour le club depuis 2015 avec une performance exceptionnelle pour l’équipe d’Erik ten Hag.

L’international nord-irlandais, qui a quitté Old Trafford il y a huit ans, a signé cet été un contrat d’un an avec le club après avoir quitté Leicester City, relégué, en tant qu’agent libre à la fin de la saison dernière.

Et bien que sa signature ait été ridiculisée par beaucoup en raison de son âge et de son record de blessures à Leicester l’année dernière, Evans a fait taire ses critiques avec une démonstration de première classe à Turf Moor qui a été marquée par sa passe de 40 mètres qui a inscrit le but gagnant de Bruno Fernandes. .

« J’ai adoré chaque minute », a déclaré Evans. « Avant le match, on a un sentiment, je ne pouvais pas attendre, c’était juste une pure excitation. En arrivant ici dans le bus, j’étais en effervescence.

« C’était mon 200e match pour Man Utd, je n’aurais jamais pensé atteindre ce chiffre, la meilleure soirée de ma vie.

« Quand on atteint un certain âge, on commence à mettre un terme à sa carrière. J’ai reçu un appel [from United] et je n’avais pas d’autre option, alors je l’ai simplement prise et j’ai essayé de faire de mon mieux à l’entraînement et de saisir ma chance. Vous espérez alors simplement que votre corps vous accompagnera.

« Je n’ai jamais pensé que je serais titulaire. On m’a dit que mon rôle serait d’assurer la compétition et c’est ainsi que je l’ai abordé. Avec quelques blessures, j’ai ensuite eu la chance de débuter ce soir. .

« Je pense que je me suis bien intégré ce soir et que j’ai vraiment ajouté mon expérience. »

Jonny Evans salue les fans après avoir contribué à assurer une victoire lors de sa 200e apparition pour Manchester United. PAUL ELLIS/AFP via Getty Images

La victoire de United a mis fin à sa séquence de trois défaites consécutives et a ramené l’équipe dans la première moitié du classement de la Premier League.

Et le manager Ten Hag a déclaré que son équipe devait simplement gagner contre Burnley pour ramener le calme à Old Trafford.

« C’était clair, bien sûr, nous avions besoin de cette victoire », a déclaré Ten Hag. « Nous avons eu une série de matchs difficiles contre de bons adversaires. Il n’était pas nécessaire de perdre ces matchs. Aujourd’hui, il fallait gagner.

« Beaucoup de choses ont été contre nous, comme des blessures et des décisions. Comme ce soir. La loi de Murphy où tout va contre nous. Il faut se battre et trouver un tournant. Cela montre que le vestiaire est ensemble. Ils se battent ensemble.

« À chaque étape de tous les matchs que nous avons joués, nous avons joué du bon football, mais si vous voulez gagner, vous devez le faire de manière cohérente. C’était une période brillante du match. La passe d’Evans était brillante, le mouvement et la finition de Bruno aussi.

« Il [Evans] a donné du calme à l’équipe. Ses compétences étaient brillantes, tout comme le but. »

Ten Hag a déclaré que United devait maintenant retrouver la cohérence dont il a fait preuve en terminant troisième la saison dernière.

« L’année dernière, nous avons eu le plus grand nombre de clean-sheets en Premier League », a-t-il déclaré. « Nous avons été disciplinés et avons respecté les règles. Quand nous faisons cela, il est difficile de jouer contre Manchester United. »