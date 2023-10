Jonny Evans : J’envisage de prendre ma retraite avant le retour de Man United

Le défenseur nord-irlandais Jonny Evans a déclaré qu’il risquait de voir sa carrière prendre fin l’année dernière en raison d’une succession de blessures avant de recevoir une bouée de sauvetage de son ancien club de Manchester United.

Evans a souffert de blessures au mollet à Leicester City et a été libéré par le club à la fin de la saison dernière après sa relégation en Premier League.

Le joueur de 35 ans s’est ensuite vu proposer un contrat à court terme par United le jour de la date limite de transfert et a fait quatre apparitions depuis son retour, en commençant par des victoires en championnat contre Burnley et Brentford.

« Je pense que j’ai traversé une étape l’année dernière où l’on commence à penser : ‘peut-être que ça touche à sa fin' », a déclaré Evans lors d’une conférence de presse avant le match de qualification de l’Irlande du Nord à l’Euro 2024 contre la Slovénie plus tard mardi.

« Je n’arrivais pas à me remettre de mes blessures, et chaque fois que je revenais, je m’effondrais. Beaucoup de gens me disaient : « Tu n’es pas sur le point de finir », mais il faut se le prouver à soi-même et Je sens que j’ai été capable de le faire.

« Je me suis beaucoup entraîné, j’ai mis tout ça derrière moi, j’ai terminé des matches », a ajouté Evans, qui est passé par l’académie de United et a joué plus de 190 fois pour le club lors de son premier passage entre 2006 et 2015, remportant trois titres de Premier League.

« Chaque fois que vous terminez un match, vous pensez : ‘il y en a un autre à perdre’. Parfois, vous devez vous le confirmer et je suis heureux d’avoir pu suivre ce processus. Je sens que je suis dans un bon lieu. »

United est 10e de la Premier League et affrontera le dernier club de Sheffield United samedi.