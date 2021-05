Jonny Evans est-il sous-estimé? Brendan Rodgers analyse l’importance du rôle du défenseur à Leicester City | Actualités du football

Lorsque Leicester City se rendra à Old Trafford mardi soir, leur défenseur central principal s’alignera pour le côté extérieur, mais il y a ceux qui pensent qu’il devrait porter du rouge plutôt que du bleu. « Jonny Evans devrait être un joueur de Manchester United maintenant, bien sûr », a récemment déclaré Ole Gunnar Solskjaer.

Evans a fait près de 200 apparitions pour United avant d’être vendu pour 6 millions de livres sterling par Louis van Gaal à l’été 2015. Cela reste une curiosité que l’homme décrit une fois par Sir Alex Ferguson comme « sans doute le meilleur défenseur du pays » a dépensé ce qui était apparemment. les années les plus marquantes de sa carrière à West Brom. Maintenant, il vise à nouveau la gloire avec Leicester.

La semaine prochaine, c’est la finale de la FA Cup. La saison prochaine, ce sera sûrement la Ligue des champions pour la première fois en huit ans pour cet ancien international d’Irlande du Nord. À 33 ans, il a contribué à amener les Foxes à la troisième place du tableau de la Premier League.

Pour Brendan Rodgers, cela n’a fait que confirmer ce qu’il savait depuis le début.

«J’avais toujours admiré Jonny de loin, le regardant à United», raconte Rodgers Sky Sports. « Jouer les jeux qu’il a fait là-bas à un jeune âge vous dit tout sur lui. Je ne dirais pas que rien m’a surpris de travailler avec lui. Je savais qu’il était un joueur de premier plan.

« Je vois quelqu’un d’une grande maturité. Il connaît le jeu au plus haut niveau. C’est un penseur profond du jeu, un gars super intelligent. Vous pouvez voir qu’il regarde le football. »

Image:

Zones d’action défensive et possession de Jonny Evans remportées dans le troisième défensif



Rodgers est donc un admirateur. Mais n’est-ce pas tout le monde de nos jours? L’ancien capitaine anglais John Terry est maintenant à Aston Villa, mais cela ne l’a pas empêché de se tourner vers les médias sociaux pour vanter les éloges.

« Quelle est la qualité de Jonny Evans? Le défenseur le plus sous-estimé de la Premier League. »

Terry fait une voix appropriée pour rejoindre la foule croissante d’admirateurs. Rodgers voit beaucoup de similitudes entre les deux joueurs en termes de distribution du ballon.

« Si vous le voyez dans son jeu de construction, il me rappelle de cette façon John Terry. John était très similaire. John jouerait le demi-centre gauche, s’ouvrirait sur son pied gauche et le percerait. 60 ou 70 mètres, puis il tournait sur son pied droit et faisait exactement la même chose.

« Jonny a cette qualité. Il peut percer le ballon de chaque côté. C’est une excellente qualité. Il a une excellente technique mais il est aussi capable de voir ces passes. Il est simple dans son jeu mais c’est super efficace. »

Image:

Heatmap de Jonny Evans et sonar de passage pour Leicester City cette saison



Evans joue régulièrement de courtes passes à sa gauche et à sa droite. Mais ces choix plus sûrs ne viennent qu’après avoir vérifié les options plus loin. Quand le ballon est en marche, il le jouera – comme il l’a fait en trouvant Kelechi Iheanacho pour le vainqueur contre Crystal Palace.

Mais c’est un autre aspect de son jeu qui s’est démarqué ce soir-là.

La passe filetée de Wilfried Zaha a exposé la ligne haute de Leicester et Jairo Riedewald a réussi à briser le piège du hors-jeu. Le Néerlandais semblait certain d’avoir une chance face à face contre Kasper Schmeichel, mais voyant Christian Benteke libre à sa droite, a choisi de passer à la place.

Cela ressemblait à une bonne décision – un tap-in pour son coéquipier. Mais Evans n’avait pas abandonné la situation, revenant plus vite que ses collègues pour intercepter la passe, sauvant un certain but.

Vendredi 7 mai 19h30



Coup d’envoi à 20h00





«J’en ai parlé à tous les joueurs», dit Rodgers, s’adressant à Sky Sports sur un appel vidéo Zoom avant le match à domicile de Leicester contre Newcastle United le Football du vendredi soir.

« Vous voyez sa détermination à revenir, mais aussi sa lecture. Il ne va pas voir le gars sur le ballon, il voit le gars sur le ballon regarder à travers et cela lui dit qu’il va chercher une passe. Il va à la ligne de dépassement plutôt que d’aller vers l’homme.

« C’est parce qu’il est un penseur. Il a le cerveau d’un joueur de haut niveau.

« Vous pouvez mettre en évidence les buts que nous avons marqués ce soir-là, mais si vous n’avez pas cette faim et ce simple désir de revenir et d’arrêter un but, alors vous manquez quelque chose dans votre équipe.

« Ce fut une magnifique démonstration, aussi bonne qu’un objectif. »

















2:58



GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire de Leicester contre Crystal Palace



C’était un exemple de violation de la haute ligne défensive de Leicester, mais cette approche a été fondamentale pour la transformation de l’équipe en l’une des meilleures de la Premier League.

Lorsque Rodgers est arrivé au club en 2019, il y voyait un domaine à améliorer. Harry Maguire est parti cet été-là et Evans était l’homme qui a pris la responsabilité de s’assurer que Leicester défendrait de manière plus proactive.

« L’une des premières choses que j’ai identifiées en arrivant ici, c’est que la ligne défensive était trop profonde », explique Rodgers. « C’était tellement important pour nous que nous avons raccourci le terrain parce que le terrain est aussi court que les défenseurs le font.

« Mais avec cela, vous avez besoin d’un leader là-dedans qui puisse garder la ligne en mouvement. Il l’a fait avec brio pour nous parce que les autres garçons ne sont pas des bavards naturels, pas des communicateurs naturels. Mais il comprend ce que nous voulons. Il raccourcit vraiment le pitch pour nous.

« Il garde la ligne haute. Il contrôle. »

Même maintenant, ce sont des qualités qui seraient utiles à Manchester United. Mais Evans est également nécessaire à Leicester. Son impact – sur le terrain et en dehors – peut difficilement être surestimé.

« Il se prépare comme un professionnel de haut niveau », ajoute Rodgers.

« C’est aussi un gentleman qui donne l’exemple et est un merveilleux modèle pour les joueurs ici. Il leur donne beaucoup de confiance parce qu’il a été à ce niveau. Ils voient à quel point il se prépare, à quel point il est honnête avec le match. et à quel point il est concentré sur la victoire.

« C’est ce type de joueur qui permet à ce club de continuer à grandir. »