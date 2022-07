Jonny Bairstow: le frappeur anglais toujours désireux de jouer les trois formats après la retraite de Ben Stokes des ODI | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jonny Bairstow parle à Michael Atherton de vouloir toujours jouer dans toutes les formes de cricket, du calendrier actuel et de son penchant pour le cricket international d’une journée

Le frappeur anglais Jonny Bairstow a déclaré qu’il voulait jouer aux trois formats “aussi longtemps que possible”, malgré la récente retraite de Ben Stokes du cricket international d’une journée.

Stokes a cité un calendrier « insoutenable » comme facteur contributif à sa décision de se retirer du format 50 ans et plus à l’âge de 31 ans.

Bairstow, 32 ans, est l’un des derniers joueurs “tous formats” restants du côté anglais et, s’adressant à Sky Sports’ Michael Atherton tient à ce que cela reste le cas pendant un certain temps encore.

“Naturellement, il y a des défis, nous l’avons vu depuis un certain temps maintenant”, a déclaré Bairstow.

“Nous n’avons qu’à regarder les tests de cet été où il y avait une équipe d’un jour en Hollande en même temps. Même à la fin de cet été, il y a les sept T20 au Pakistan qui se chevauchent à peu près avec le dernier match test [against South Africa].

“Mais vous me connaissez suffisamment pour savoir que je vais essayer de jouer sous toutes les formes aussi longtemps que possible.

“Je vais tout faire aussi longtemps que je le pourrai. Il pourrait arriver un moment où, pour différentes raisons, vous devrez prendre une décision, mais cela fait partie de la vie et fait partie intégrante du cricket.

“Dans un avenir proche, je ne me vois pas faire de choix. J’adore faire partie des trois équipes.”

“Je me sens bien. Je pense qu’il y a définitivement une différence à l’arrière de Covid. Pouvoir être excité par la foule – je suis quelqu’un qui se nourrit de l’énergie de la foule – cela a permis à ma personnalité de ressortir. J’ai adoré chaque partie de cet été jusqu’à présent, et j’espère que cela pourra continuer.” Jonny Bairstow sur sa forme au bâton

“Le cricket ODI est un tremplin vers les tests”

En ce qui concerne le calendrier, Atherton avec Ravi Shastri, Mark Butcher et l’ancien capitaine du ballon blanc Eoin Morgan ont longuement discuté du “point de basculement” auquel le jeu se trouve en raison des exigences imposées aux joueurs et de l’équilibre des pouvoirs qui semble passer de le jeu international pour franchiser le cricket.

Craignant que les séries bilatérales ne soient les plus à risque, en particulier le match à 50 ans, Bairstow a souligné qu’il aimait toujours le format – et a mis en garde contre les risques que les jeunes joueurs ne s’engagent que dans les “montagnes russes” du cricket T20.

“Je pense que c’est un très bon format”, a déclaré Bairstow. “Le voyage que nous avons fait en tant que groupe pour arriver à [winning] la Coupe du monde 2019 était incroyable.

“Je pense aussi que le cricket de plus de 50 ans est à certains égards un tremplin vers le test de cricket. Vous êtes travaillé plus longtemps, vous devez parfois passer des périodes difficiles et jouer de bons coups de cricket. Les intermédiaires, en particulier, ressemblent beaucoup Testez le cricket.”

Il a ajouté: “Il y a l’attrait de jouer dans les ligues T20 et de gagner rapidement de l’argent, soyons honnêtes à ce sujet.

“Mais tout vient de votre technique de base, que vous apprenez en quatre jours de cricket – et ensuite vous vous développez à partir de cela.

“Regarder [Joe] Root, par exemple, sa technique est fantastique, puis il passe du cricket test au cricket 50-over, au cricket T20… et tout ce qu’il fait, c’est élargir son jeu.

“Je pense que si vous essayez de ne regarder que le cricket T20, cela peut être délicat à certains égards, car c’est une montagne russe qui peut aller très vite.

“Votre pain et votre beurre sont votre cricket de quatre jours, votre cricket de plus de 50 ans, puis votre cricket T20, faites un impact là-dedans pour ensuite aller de l’avant et vous permettre d’avoir plus de longévité.”

“Jouer les trois formats vous enlèvera tout”

Développant davantage le calendrier chargé du cricket, Bairstow a déclaré: “Je ne pense pas que nous ayons le choix, n’est-ce pas? Le calendrier est le calendrier.

“C’est difficile. Vous voulez jouer, mais je pense que Stokesy a raison à certains égards – j’ai mentionné les jeux qui se chevauchent.

“Il y avait des jours d’introduction et d’entraînement avant les matchs, mais c’est la première fois en 11 ans que je suis avec l’Angleterre que nous avons des matchs consécutifs plusieurs jours de suite.

“Ils essaient également de s’intégrer dans différentes choses comme The Hundred, donc c’est délicat.

“Il va y avoir des impacts et, si vous jouez à tous ces formats à pleine intensité, cela vous enlèvera.”