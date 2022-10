Jonny Bairstow: joueur de cricket anglais absent jusqu’en 2023 après s’être cassé la jambe dans un accident de golf | Nouvelles du cricket

Jonny Bairstow ne jouera plus cette année après une blessure au golf bizarre

L’Anglais Jonny Bairstow a annoncé qu’il ne rejouerait plus cette année après avoir subi une opération réussie sur une jambe cassée et une cheville disloquée.

Le joueur de 33 ans, qui s’est blessé le mois dernier après avoir glissé lors d’une partie de golf, manquera la Coupe du monde T20 en Australie et la série de tests ultérieure de son pays au Pakistan.

“La blessure réelle était en tant que telle … un péroné cassé à 3 endroits qui nécessitait une plaque, je me suis disloqué la cheville, ce qui signifiait que j’ai fait mon articulation de syndesmose et mon ligament latéral avec quelques autres morceaux”, a-t-il posté sur Instagram. “Dans l’ensemble, j’ai fait un bon travail dessus !

“Quoi qu’il en soit… du côté positif, l’opération s’est bien déroulée et je suis maintenant trois semaines après l’opération et mes agrafes ont été retirées. Il s’agit maintenant de prévenir l’enflure et de faire bouger à nouveau ma cheville. Ces prochaines semaines/quelques mois sont la clé de la reprise.

“En ce qui concerne le délai de retour au jeu, je crains qu’il ne soit trop tôt pour le dire, les premiers objectifs à l’esprit sont de me remettre sur pied et de m’assurer que tout va bien.

“Une chose est sûre, c’est que je ne participerai plus à rien en 2022… mais je ne peux pas attendre ce que 2023 nous réserve !!”

