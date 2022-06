Jonny Bairstow: Je suis à nouveau le «jeune Jonny», les manches de Jamie Overton étaient «exceptionnelles» | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Un Jonny Bairstow ému explique à quel point cela signifiait pour lui de frapper des siècles consécutifs lors du troisième test contre la Nouvelle-Zélande.

Un Jonny Bairstow ému explique à quel point cela signifiait pour lui de frapper des siècles consécutifs lors du troisième test contre la Nouvelle-Zélande.

Jonny Bairstow était visiblement ému après une centaine de tests “spéciaux” sur son terrain de Headingley et chantait les louanges d’une équipe anglaise qui lui permet de jouer à nouveau comme “le jeune Jonny”.

Marquant des centaines de points consécutifs pour la première fois de sa carrière de test de cricket, Bairstow a aidé l’Angleterre à revenir de 55-6 à 264-6, terminant la journée sur 130 non dans un partenariat ininterrompu de 209 avec Jamie Overton.

C’était la deuxième démonstration étonnante en deux semaines de Bairstow après son héroïsme à Trent Bridge lors du deuxième test et il pense que c’était un autre moment spécial enraciné dans la culture positive que cette équipe de test d’Angleterre essaie de construire, lui permettant de jouer aussi librement. comme il le faisait quand il était plus jeune.

“Ouais, c’est incroyable, vous savez à quel point cet endroit compte pour moi”, a déclaré Bairstow à Sports du ciel.

“Être un garçon du Yorkshire marquant une centaine de tests à la maison est assez spécial et toute ma famille et mes amis sont également ici.

“Chaque fois que vous marquez un Test cent, c’est émouvant.

“Vous savez comment je suis, cela signifie tellement de jouer pour l’Angleterre dans Test cricket et c’est le genre de gars que je suis.

“Je porte mon cœur sur ma manche, ce n’est pas toujours la tasse de thé de tout le monde mais cela fait partie intégrante du jeu auquel nous jouons.

“J’adore représenter cette équipe et je suis vraiment enthousiasmé par le voyage que nous commençons à entreprendre en tant que groupe.

“Vous voulez participer à chaque match et vous voulez beaucoup contribuer.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un regard sur les moments forts du brillant siècle de Jonny Bairstow lors du troisième test contre la Nouvelle-Zélande. Un regard sur les moments forts du brillant siècle de Jonny Bairstow lors du troisième test contre la Nouvelle-Zélande.

“Je ne pourrais pas être plus satisfait de la façon dont je frappe le ballon, mais je pense que c’est aussi le plus détendu au niveau du pli, je ne suis pas nécessairement aussi tendu ou quoi que ce soit.

“Je suis revenu au jeune Jonny quand tu ne fais que regarder et voir le ballon.”

Bien qu’il soit en pleine forme, Bairstow a admis qu’il avait dû revenir à l’essentiel et “désencombrer” son esprit pour retrouver son rythme après une difficile série de défaites en test pour l’Angleterre.

Il a déclaré: “Il y a parfois beaucoup de déchets dont on parle de beaucoup de choses différentes et parfois cela entre dans votre esprit et l’encombre, puis parfois vous devez simplement le feuilleter.

“Vous devez écouter les gens qui comptent pour vous plus que le reste des gars et c’est le plus important, c’est que je sois moi.

“La façon dont Brendon a été, il a juste dit que vous deviez vous imposer dans le jeu, c’est littéralement tout ce qu’il a dit.

“C’est une manière passionnante et c’est ainsi que j’ai toujours joué au cricket et parfois au détriment de moi-même.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’Anglais Jonny Bairstow atteint son deuxième siècle consécutif lors de la deuxième journée du troisième test contre la Nouvelle-Zélande. L’Anglais Jonny Bairstow atteint son deuxième siècle consécutif lors de la deuxième journée du troisième test contre la Nouvelle-Zélande.

“C’est un jeu simple que vous compliquez parfois trop, alors nous essayons simplement de le supprimer et de permettre aux gens d’aller jouer et de s’exprimer d’une manière qui tirera le meilleur d’eux-mêmes en tant qu’individus et de leurs personnalités.

“Et vous parlez de développer le jeu, c’est ainsi que vous développez le jeu en permettant aux gens de se connecter avec des personnalités et c’est ce que nous avons fait au cours des derniers matchs.

“C’est un engagement de tout le monde, de l’entraîneur-chef, jusqu’aux gars qui font leurs débuts, jusqu’aux gars qui rejoignent l’équipe.”

Le premier affichage au bâton “exceptionnel” et “intrépide” d’Overton

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez les meilleurs moments des 50 ans de Jamie Overton alors qu’il fait ses débuts d’un demi-siècle sur Test. Regardez les meilleurs moments des 50 ans de Jamie Overton alors qu’il fait ses débuts d’un demi-siècle sur Test.

En effet, ce joueur à ses débuts était Overton (89no) avec qui Bairstow a formé un partenariat incroyable et le stand de septième guichet le plus élevé d’Angleterre.

Bairstow a loué la capacité d’Overton à être aussi “intrépide” avec la batte qu’il l’était avec le ballon le premier jour.

“Nous étions 55-6 là-bas et pour Jamie, entrer et jouer comme il l’a fait lors de ses débuts sous pression, avoir la confiance nécessaire pour sortir et jouer comme il l’a fait contre une très, très bonne attaque néo-zélandaise est tout à fait exceptionnel », a ajouté Bairstow.

“C’était une nouvelle expérience avec lui, donc moins on en dit, mieux c’est.

“Mais j’ai pensé à la façon dont il a joué et à la façon dont il a contre-attaqué – il est intrépide, il est absolument intrépide, il se tient là et le frappe absolument.”

Boucher: l’Angleterre a l’équilibre entre courage et compétence

Mark Butcher de Sky Sports estime qu’un “transfert d’attitude” de l’équipe de balle blanche à l’équipe de test a été la clé pour permettre à l’Angleterre de jouer d’une manière aussi courageuse, la compétence de Bairstow aidant alors à emmener l’équipe à la prochaine niveau.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de la deuxième journée du troisième test entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande à Headingley. Faits saillants de la deuxième journée du troisième test entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande à Headingley.

“C’est sensationnel et indescriptible à bien des égards”, a déclaré Butcher.

“L’Angleterre avait une bataille entre les mains ce matin pour se débarrasser de Daryll Mitchell, Blundell, nous avons fait sortir le DRS et nous pensions avoir assisté hier à un retour à la normalité.

“C’était absolument aboyant parfois là-bas et tant mieux pour cela.

“Ce que fait cette équipe d’Angleterre en ce moment est vraiment stupéfiant.

“Nous savons qu’il y a beaucoup de garçons talentueux, nous le voyons dans le jeu de la balle blanche et il y a eu ce transfert d’attitude de cela vers la balle rouge.

“Il faut beaucoup de courage pour jouer de cette manière, mais cela demande aussi beaucoup d’habileté.

“N’importe qui peut lancer la batte, mais vous pourriez vous retrouver avec 10 ou 20 contre un bowling de cette qualité.

“Mais aller là-bas et les attaquer comme Jonny Bairstow l’a fait pour la deuxième fois consécutive avec un gars à ses débuts est tout simplement étonnant.”

Angleterre v Nouvelle-Zélande Le troisième test se poursuit samedi à 10h15 sur Sky Sports Cricket, avec un match en cours à 11h.