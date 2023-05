Jonny Bairstow admet qu’il a une certaine sympathie pour Ben Foakes après que le gardien de guichet ait fait place au retour du Yorkshireman dans l’équipe d’Angleterre avant le test d’ouverture de l’été.

Bairstow était l’une des stars de l’été dernier à domicile en Angleterre, mais a raté la série d’hiver au Pakistan et en Nouvelle-Zélande après avoir subi une jambe cassée et une cheville disloquée dans un accident de golf. Après avoir récupéré, il est de retour dans l’équipe de 15 joueurs pour le match contre l’Irlande à partir du jeudi 1er juin, en direct sur Sports du ciel.

Foakes a impressionné à la fois par les gants et la batte lors de ces tournées alors que l’Angleterre balayait le Pakistan 3-0 et faisait match nul 1-1 en Nouvelle-Zélande, mais le retour du joueur de 33 ans et l’émergence de Harry Brook dans l’ordre du milieu ont laissé le Surrey ‘gardien hors de l’image.

Bairstow et Foakes dans Test cricket Jonny Bairstow Ben Foakes Épreuves jouées 89 20 Moyenne au bâton 37.04 32.20 Taux de grève 57,58 49.41 Total de points marqués 5 482 934 Des siècles 12 2 Demi-siècles 23 4 Attrape en tant que gardien de guichet 180 57 Dessouchements 13 6

« Absolument, et c’est la nature du sport », a déclaré Bairstow, qui a également été absent de l’équipe d’Angleterre au cours de sa carrière. Sky Sports Nouvelles lorsqu’on lui a demandé s’il sympathisait avec Foakes après qu’il n’ait pas été nommé dans l’équipe.

« Il a fait partie intégrante des 12 derniers mois et de la façon dont il s’y est pris.

« C’est quelque chose qui n’est jamais facile et j’en ai fini avec ça, alors j’ai absolument de la sympathie pour Ben. Je ne doute pas qu’il sera bientôt de retour dans le giron.

« J’ai toujours dit que tant que je suis dans le cadre pour être sur le côté, je veux juste être là-bas pour représenter mon pays … que ce soit la position dans laquelle j’ai frappé ou gardé le guichet. C’est la décision qui a été prise et je ferai de mon mieux. »

La blessure de Bairstow signifiait qu’il avait également raté le triomphe de l’Angleterre en Coupe du monde T20 en Australie en octobre dernier, mais il était fier de ce que l’équipe avait réalisé en cricket à balles rouges et blanches en son absence.

Le joueur de 33 ans s’est remis en action avec le Yorkshire à la fois dans leur deuxième XI et dans le championnat LV = County et attend maintenant avec impatience un été qui verra l’Angleterre viser à récupérer les cendres de ses anciens rivaux australiens après le match contre l’Irlande. .

« Vous êtes assis sur votre canapé avec votre jambe dans le plâtre et un peu enflé, donc ce n’est jamais facile », a déclaré Bairstow, repensant à son hiver à la maison.

« Mais voir les garçons remporter la Coupe du monde T20 en Australie et l’équipe Test avoir autant de succès au Pakistan et en Nouvelle-Zélande était super à regarder – et c’était une joie à regarder.

« C’était génial d’être de retour avec le Yorkshire et d’avoir des matchs dans le Champo à mon actif. Surtout après l’hiver difficile, c’est génial d’être de retour et j’apprécie vraiment mon cricket. »

Anderson « absolument dégoûté » pour Archer

James Anderson espère que Jofra Archer pourra se remettre de son dernier revers de blessure après que le meneur de rythme anglais ait été mis à l’écart pendant tout l’été.

Une opération chirurgicale sur une fracture de stress persistante au coude droit signifie qu’Archer, qui n’a pas joué au test de cricket depuis février 2021, manquera le match contre l’Irlande et les Ashes.

C’est le dernier coup dur pour le joueur de 28 ans et Anderson, qui continue de jouer au plus haut niveau à 40 ans après avoir sacrifié sa carrière de balle blanche pour se concentrer sur les tests, a exprimé sa sympathie pour Archer et son compatriote quilleur blessé Olly Stone.

« Je suis dégoûté pour ces deux gars, Jofra en particulier parce qu’il a eu quelques années difficiles avec ce coude », a déclaré Anderson. Sky Sports Nouvelles.

« Cela ne cesse de revenir et de le harceler, donc je suis absolument dégoûté pour lui. Je sais à quel point il a travaillé dur pour essayer de se remettre en forme et j’espère que ce n’est pas trop grave et qu’il pourra revenir dès que possible.

« Quand vous voyez quelqu’un lutter avec le même type de blessures, je pense qu’il est logique d’essayer de gérer votre charge de travail et que cela joue un format ou deux, c’est probablement une chose sensée à faire. C’est quelque chose qu’il devra travailler avec les entraîneurs qui vont de l’avant. »

Anderson a lui-même un problème de blessure avant le choc avec l’Irlande à Lord’s, attrapant une légère élongation à l’aine lors du récent match de championnat du comté de Lancashire contre Somerset.

Le meilleur preneur de guichet d’Angleterre dans l’histoire des tests vise à être impliqué contre l’Irlande, mais son objectif principal est de s’assurer qu’il est parfaitement apte à affronter l’Australie plus tard en juin.

« Je vais essayer de me mettre en forme pour le test d’Irlande, mais si je joue là-dedans, c’est une autre question », a déclaré Anderson.

« Nous savons quelle est la série importante cette année. Sans manquer de respect à l’Irlande, nous voulons avoir autant de joueurs que possible aptes à ce premier Ashes Test, alors j’espère que je le serai. »

