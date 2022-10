Jonny Bairstow et Nat Sciver nommés Joueurs PCA de l’année tandis que Harry Brook et Freya Kemp sont également honorés | Nouvelles du cricket

Jonny Bairstow a battu la concurrence de Harry Brook, Wayne Madsen et Will Jacks pour remporter le titre de joueur masculin de l’année du PCA

Jonny Bairstow et Nat Sciver ont été respectivement nommés joueurs masculins et féminins PCA de l’année, tandis que Harry Brook et Freya Kemp ont remporté les prix du jeune joueur.

Bairstow a marqué quatre siècles en six tests pour l’équipe masculine d’Angleterre cet été à domicile, amassant 681 courses à une moyenne de 75,66 avec un taux de frappe de 96,59 alors qu’il a joué un rôle majeur dans la renaissance de la balle rouge de son pays sous le capitaine Ben Stokes et entraîneur-chef Brendon McCullum.

Le Yorkshireman a frappé un scintillant 136 sur 92 balles lors du deuxième test contre la Nouvelle-Zélande et a enchaîné avec 162 et 71 non éliminés lors du dernier match contre les Black Caps alors que l’Angleterre remportait un balayage de la série 3-0.

Joueur masculin de l’année : Jonny Bairstow

Jonny Bairstow Jeune joueur masculin de l’année : Harry Brook

Harry Brook Joueuse féminine de l’année : Nat Sciver

Nat Sciver Jeune joueuse féminine de l’année : Freya Kemp

Bairstow a poursuivi sa forme époustouflante avec 106 et 114 invaincus lors du cinquième test réorganisé contre l’Inde, un match que l’Angleterre a remporté par sept guichets.

Le joueur de 33 ans – qui se remet actuellement d’une jambe cassée en jouant au golf qui l’exclura jusqu’en 2023 – a remporté deux prix cette semaine avec la distinction PCA quelques jours après avoir été nommé joueur anglais de l’année par le cricket. Club des écrivains.

Bairstow a marqué quatre siècles en six tests cet été alors qu’il jouait un rôle majeur dans la renaissance de la balle rouge en Angleterre

La joueuse polyvalente anglaise Sciver a également été honorée jeudi lors de la cérémonie de remise des prix de la Professional Cricketers ‘Association à Londres, remportant le prix féminin pour la deuxième fois après l’avoir décroché en 2017.

Sciver a marqué son premier siècle de test contre l’Afrique du Sud en juin et a réussi 228 points en six manches dans The Hundred alors qu’elle jouait pour Trent Rockets, ses points dans cette compétition étant en moyenne de 76.

Sciver a choisi de manquer la série de l’Angleterre contre l’Inde en septembre afin de donner la priorité à sa santé mentale.

Nat Sciver se battait avec Emma Lamb, Sophia Dunkley et Lauren Winfield-Hill pour la joueuse de l’année du PCA

Brook et Kemp ont également remporté des gongs, Brook remportant le titre de jeune joueur masculin de l’année pour la deuxième saison consécutive – la première fois que cet exploit a été réalisé depuis Sir Alastair Cook en 2005 et 2006.

Yorkshire Brook, 23 ans, a fait ses débuts en test pour l’Angleterre en septembre – en entrant dans l’équipe après la blessure de Bairstow – après avoir accumulé 976 courses de championnat du comté à une moyenne de 107,40.

Harry Brook a remporté le titre de jeune joueur masculin de l’année du PCA pour la deuxième saison consécutive

Brook était alors le meilleur buteur de l’Angleterre lors de la récente victoire 4-3 de la série T20I au Pakistan, avec ses 238 points à une moyenne de 79,33 et un taux de frappe de 163,01, ce qui l’a apparemment inscrit dans le premier onze de la Coupe du monde T20 de son pays lorsque le tournoi commencera plus tard. ce mois-ci.

La polyvalente Kemp, 17 ans, a fait ses débuts nationaux plus tôt dans la saison, puis ses débuts en Angleterre contre l’Afrique du Sud à Derby en juillet avant de faire partie de l’équipe qui a atteint les demi-finales des Jeux du Commonwealth à Birmingham.

Kemp a jusqu’à présent joué neuf internationaux T20 et deux internationaux d’une journée, prenant 11 guichets avec son bowling de couture du bras gauche et frappant un premier international cinquante dans le deuxième T20I contre l’Inde.

Freya Kemp a été élue jeune joueuse de l’année du PCA après son premier été national et international

Lauréats des prix PCA 2022

Joueur masculin de l’année : Jonny Bairstow

Autres nominés : Harry Brook, Will Jacks, Wayne Madsen

Jeune joueur masculin de l’année : Harry Brook

Autres nominés : Will Jacks, Matthieu Potts

Joueuse féminine de l’année : Nat Sciver

Autres nominés : Emma Lamb, Sophia Dunkley, Lauren Winfield Hill

Jeune joueuse féminine de l’année : Freya Kemp

Autres nominés : Alice Capsey, Grace Scrivens