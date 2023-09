Jonny Bairstow et Harry Brook se combinent alors que l’Angleterre remporte une victoire de 95 points contre la Nouvelle-Zélande au deuxième T20 ; Gus Atkinson remporte quatre guichets pour ses débuts | Actualités sur le cricket

L’impressionnant partenariat de 135 points de Jonny Bairstow et Harry Brook, ainsi que les quatre guichets de Gus Atkinson lors de ses débuts, ont aidé l’Angleterre à remporter une victoire de 95 points contre la Nouvelle-Zélande à l’Emirates Old Trafford.

Bairstow était dans une forme impérieuse, huit quatre et quatre six l’aidant à réaliser un exceptionnel 86 de 60 balles aux côtés de son compatriote du Yorkshire, qui en a frappé 67.

La demande pour que Brook soit inclus dans l’équipe anglaise de 50 ans et plus pour la Coupe du monde ne fera qu’augmenter après une autre manche époustouflante, avec cinq six, alors que l’Angleterre a fixé un formidable objectif de 199 pour la Nouvelle-Zélande.

L’équipe provisoire d’Angleterre des 50 ans et plus pour la Coupe du monde Jos Buttler (capitaine)

Moeen Ali

Gus Atkinson

Jonny Bairstow

Sam Curran

Liam Livingstone

Dawid Malan

Adil Rachid

Joe Racine

Jason Roy

Ben Stokes

Reece Topley

David Willey

Marc Bois

Chris Woakes

Atkinson (4-20) a également eu une soirée inoubliable en obtenant les meilleurs chiffres du T20 du quilleur anglais à ses débuts, remportant trois guichets en un pour mettre fin aux manches agitées de la Nouvelle-Zélande et sceller une autre victoire.

Et après?

Dimanche 3 septembre à 14h00





Samedi 2 septembre à 14h00





La série internationale T20 de l’Angleterre avec la Nouvelle-Zélande se poursuit dimanche à Edgbaston. La construction commence à 14h sur Sky Cricket sportif avant le premier bal à 14h30.

L’Angleterre féminine, quant à elle, visera à remporter une victoire en série contre le Sri Lanka à Chelmsford samedi. Le deuxième T20 démarre à 14h30 avec une couverture commençant le Cricket de sport aérien à 2 heures de l’après-midi.

L’Angleterre a remporté jeudi le premier match de la série de trois matchs à Hove – Alice Capsey fracassant 51 balles sur 27 balles et la sertisseuse de 17 ans Mahika Gaur remportant un guichet dès ses débuts alors que les hôtes triomphaient par six points sur DLS.

Regardez le troisième international T20 entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande en direct Sky Sports Cricket le dimanche à partir de 14h (14h30 premier bal). Diffusez avec MAINTENANT pour 26 £ par mois pendant 12 mois.