Jonny Bairstow atteint un siècle brillant pour mener une superbe riposte anglaise de 55-6 contre la Nouvelle-Zélande | Nouvelles du cricket

L’Anglais Jonny Bairstow atteint son deuxième siècle consécutif lors de la deuxième journée du troisième test contre la Nouvelle-Zélande

Jonny Bairstow a frappé un 10e siècle de match test fulgurant pour mener une remarquable riposte en Angleterre après que Trent Boult ait démantelé le premier ordre lors d’une deuxième journée exaltante du troisième test à Headingley.

Après que Daryl Mitchell (109) ait terminé son troisième siècle de la série pour aider les touristes à afficher 329 lors de leurs premières manches, Boult a fait sauter le ballon et a roqué chacun des trois premiers anglais avant que Tim Southee n’évince Joe Root pour quitter l’équipe locale 21- 4.

Cela est devenu 55-6 lorsque Neil Wagner a marqué deux fois lors de son premier match avant qu’un partenariat de contre-attaque passionnant entre Bairstow (130no) et le débutant Jamie Overton (89no) ne ramène l’équipe de Ben Stokes dans le match.

Nouvelle-Zélande 329 all out – Mitchell (109), Blundell (56) ; Lessivage (5-100), Large (3-62)

Angleterre 264-6 – Bairstow (130no), J Overton (89no); Boule (3-73)

La paire a mis sur un 209 ininterrompu, le septième guichet le plus élevé d’Angleterre, pour clôturer sur 264-6, à la traîne de 65, alors que les hôtes ont tenu compte des paroles de leur capitaine et se sont assurés que personne dans l’assistance ne pouvait prétendre avoir été traité. rien de moins que le divertissement de la plus haute qualité.

La troisième journée promet déjà tellement avec le quilleur rapide Overton à seulement 11 points d’un siècle et l’issue du match toujours fermement en jeu.

Jonny Bairstow a marqué un superbe 10e siècle de test pour sortir l’Angleterre des ennuis le deuxième jour à Headingley

Mitchell fait trois cents en autant de tests

Après une première journée qui a vu la Nouvelle-Zélande terminer ses courses, la deuxième journée a apporté une approche plus positive avec Tom Blundell évoquant son sixième Test cinquante avec une limite pour terminer la première manche de la journée.

Mitchell et Blundell semblaient tous deux désireux de s’imposer aux quilleurs anglais, mais le premier aurait dû retourner au vestiaire 11 balles dans la séance du matin.

Il a poussé à une livraison complète de Matthew Potts mais avec le bord naviguant apparemment entre les mains de Root au premier glissement, Ben Foakes a plongé pour essayer de prendre la prise, ne réussissant qu’à détourner son ancien capitaine.

C’était une frustration supplémentaire pour Potts, qui avait bien joué sans récompense le premier jour, mais il a obtenu son guichet quelques overs plus tard, Blundell (56) étant donné lbw et avec le DRS temporairement indisponible en raison d’un problème technique, le droitier Kiwi n’a pas pu passer en revue malgré les soupçons que le ballon glissait le long de la jambe.

Cela a mis fin à une position de 120 points pour le sixième guichet et a provoqué une phase de jeu attritionnelle dans laquelle l’Angleterre a réussi à attacher Mitchell et Michael Bracewell.

Bracewell a reçu une vie après avoir devancé le garçon d’anniversaire Stuart Broad à la troisième glissade, seulement pour que Bairstow ait rattrapé la prise alors qu’il allait d’une main à sa droite, mais le couturier anglais a finalement attrapé son homme, attrapé à la deuxième glissade.

L’arrivée de Southee a vu le taux d’exécution grimper avec le Kiwi n ° 9 mettant Broad dans les tribunes alors que l’Angleterre se tournait vers la tactique du ballon court.

Daryl Mitchell a fait trois siècles dans la série avant le déjeuner à Leeds

Mitchell commençait également à s’échauffer et, ayant besoin de cinq pour devenir le premier Néo-Zélandais à marquer trois cents dans une série en Angleterre, a décidé d’y arriver avec style; sauter sur la piste et pomper Leach au-dessus de sa tête pendant six ans.

Le partenariat de cinquante est venu en seulement 38 balles et avec le déjeuner imminent, Stokes a fait monter le terrain et a encouragé Mitchell à répéter le tir qui l’avait amené à son siècle. Le droitier a pris l’appât et lorsqu’il n’a pas réussi à établir une connexion propre, Stokes lui-même était là pour prendre la prise par-dessus son épaule alors qu’il revenait de mi-course.

Boult se déchaîne lors d’une étonnante séance de l’après-midi

C’était le troisième guichet de Leach et quatre et cinq sont arrivés rapidement après la pause, d’abord Southee puis Wagner à la recherche du gros coup et trouant pour donner au fileur son premier test cinq pour à domicile.

Ce n’était que le début d’une séance d’après-midi étonnante qui a vu 95 points marqués, huit guichets tomber et Boult produire une masterclass fascinante en swing bowling.

Ollie Pope a été bouleversé par une beauté lors d’un brillant sort de Trent Boult

Alex Lees (4) avait déjà été abattu par Mitchell lors de la première glissade avant que le bras gauche des Black Caps ne rattrape son moignon avec une livraison presque injouable cinq balles dans les manches; le ballon s’est incliné avant de s’éloigner tard pour battre le gaucher.

Boult était de retour peu de temps après, cette fois en courbant généreusement la balle entre la batte et le pad d’Ollie Pope (5) pour déraciner la souche.

Cela a presque empiré pour l’Angleterre lorsque Zak Crawley a appelé Root pour un single qui n’a jamais été là, mais le soulagement que le lancer de Kane Williamson ait raté sa cible a été de courte durée car Boult a rapidement retrouvé le sien.

Crawley (6) a été entraîné dans un entraînement lâche et l’in-swinger de Boult a serpenté à travers la porte et a frappé dans le moignon du milieu, 17-3.

Boult a produit une masterclass de swing bowling pour laisser l’Angleterre dans le bourbier à 21-4 et 55-6

Root a dû sortir l’Angleterre de nombreux trous au fil des ans, mais cette fois, même lui n’a pas pu les sauver. Southee s’est élargi sur le pli et a fait jouer le frappeur de test classé n ° 1 au monde à un snorter qui n’a étouffé qu’une fraction pour faire passer la plume à Blundell.

Le camée de Stokes écourté par Wagner

Là où de nombreuses équipes auraient cherché à creuser et à surmonter la tempête du nouveau ballon, sous leur nouveau régime, l’Angleterre n’en fait pas partie.

Au lieu de cela, dans les 3.1 overs entre le renvoi de Root et la pause-café, ils ont marqué 34 points alors que Stokes et Bairstow ont contré.

Bairstow a écrasé Boult à travers la couverture à deux reprises, Stokes a chargé Southee et l’a frappé au sol pendant six – le 100e maximum du capitaine anglais lors des tests – et pendant une courte période, la foule rêvait d’une répétition de l’assaut du duo sur Trent Bridge.

Wagner a payé ces deux balles après les boissons lorsque Stokes (18 sur 13 balles) l’a chargé pour la deuxième balle en cours d’exécution et, en essayant de frapper par-dessus, a donné le ballon à Williamson, qui était à mi-chemin à mi-chemin.

Trois balles plus tard et Wagner, qui a remporté son premier match de la série après avoir raté la sélection pour les deux premiers tests, en a eu un autre. Ben Foakes a été épinglé sur le genou par un échangiste et la critique a été vaine.

C’était presque trois dans les plus, un autre cri de lbw, cette fois contre Overton, mais le suivi du ballon a montré qu’il avait lancé la jambe extérieure.

C’était sans aucun doute dans l’esprit des Néo-Zélandais lorsqu’ils ont opté contre une critique à la fin du suivant de Wagner. Une erreur car il s’est avéré, cette fois Overton aurait été lbw.

Bairstow a été le suivant à être gracié, repoussant le ballon à Wagner, qui ne pouvait pas s’accrocher dans son suivi, et l’Angleterre s’est rendue au thé sans infliger de dégâts supplémentaires.

Bairstow et Overton mènent la riposte de Barnstorming en Angleterre

Après quelques overs pour se réacclimater aux conditions, Bairstow et Overton ont commencé à accélérer et pendant de longues périodes de la session du soir, la Nouvelle-Zélande n’a pas été en mesure d’endiguer le flux de runs.

Après que la Nouvelle-Zélande ait perdu une autre critique, la livraison de Boult à Overton s’est avérée manquer de jambe, Bairstow a cloué le ballon à travers les couvertures pour dépasser 5 000 essais.

Pendant ce temps, Overton, amené sur le côté pour son bowling, se montrait être un frappeur plus que capable, décollant un certain nombre de coups accrocheurs à travers les couvertures avant de percer la balle à mi-parcours pour faire apparaître le cinquante partenariat.

Bairstow lui-même est passé à un demi-siècle peu de temps après et avec le zèle et la menace antérieurs de la Nouvelle-Zélande désormais un souvenir lointain, les courses n’ont cessé d’arriver.

Overton a élevé le stand du siècle avec un puissant six, Bracewell hors spinner matraqué plus longtemps, puis est allé à un premier demi-siècle, à partir de 68 balles, avec une traction brutale devant le carré pour quatre de Wagner.

Il n’y avait pas de relâchement de la part de l’Angleterre et Bairstow, fraîchement sorti de sa sensationnelle tonne de victoires à Nottingham, se rapprochait rapidement de trois chiffres une fois de plus.

Un somptueux entraînement l’a mené à 97 et un simple l’a maintenu en grève pour le début de la suivante. Boult a été ramené pour le lancer, la foule était dans l’expectative et Bairstow ne les a pas fait attendre longtemps, ramenant la première balle à mi-course pendant quatre.

La foule a rugi, Bairstow a rugi – des centaines consécutives pour la première fois dans le test de cricket et la célébration en était une pour les âges, le Yorkshireman sprintant aux trois quarts du chemin jusqu’à la frontière sur son terrain d’origine comme l’ovation bien méritée a continué.

Les fans étaient de nouveau debout à la fin du match, saluant le héros local et son partenaire. Juste un autre jour de test match de cricket avec les artistes de Brendon McCullum et Stokes.

Statistiques du jour

Daryl Mitchell (482) est le meilleur buteur de la Nouvelle-Zélande dans une série contre l’Angleterre, dépassant le 462 de Martin Donnelly en 1949.

Mitchell est le cinquième frappeur néo-zélandais à marquer des siècles en trois matchs test successifs.

Ben Stokes a frappé son 100e test six, le troisième joueur à franchir le cap. Il passe au niveau d’Adam Gilchrist et seul Brendon McCullum (107) a frappé plus que lui.

