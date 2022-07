Jonny Bairstow a fait un câlin à Rishabh Pant et tout le monde a aimé ça

Jonny Bairstow, le joueur de cricket qui a changé le paysage des matchs de test en Angleterre ces derniers temps, était parmi les nombreux qui ont accueilli Rishabh Pant après que la centaine sensationnelle et invaincue du gardien de guichet de 24 ans ait aidé l’Inde à remporter le troisième et décisif ODI contre l’équipe locale à Old Trafford dimanche.

Bairstow, cependant, ne s’est pas contenté d’une simple poignée de main. Le joueur de cricket anglais, conscient du talent et des exploits de Pant, a embrassé le jeune pistolet avec un câlin d’ours.

Pour ceux qui ont raté le concours passionnant de dimanche, l’Inde était dans une situation désespérée, luttant à 72/4 à un moment donné tout en poursuivant les 260 de l’Angleterre. Ce sont Rishabh Pant (125 *) et Hardik Pandya (71) qui l’ont pris sur eux. pour donner à leur équipe une chance de se battre. Le duo a noué un partenariat essentiel de 133 et plus tard, Pant s’est assuré qu’il frappait les points gagnants pour ramener son équipe à la maison dans une victoire célèbre.

La première tonne ODI de Pant a vu la foule d’Old Trafford sur ses pieds alors que des poignées de main étaient vues tout autour. C’est alors que Bairstow a donné à la petite dynamite un câlin sain.

Plus tôt, Reece Topley était de retour aux affaires en supprimant le premier ordre de l’Inde, tout comme le deuxième match de Lord’s où il a décroché six guichets. Il représentait Rohit Sharma, Shikhar Dhawan et Virat Kohli, mais ses efforts ont été vains alors que Rishabh Pant et Hardik Pandya se sont combinés pour 133 courses pour renflouer l’Inde.

