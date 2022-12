Jonnie Irwin, star de A Place in the Sun, donne une mise à jour déchirante de Noël au milieu d’une bataille contre le cancer en phase terminale

JONNIE Irwin a révélé qu’il ne disait pas à ses enfants que ce serait probablement son dernier Noël.

L’hôte de A Place in the Sun, 49 ans, a reçu un diagnostic de cancer du poumon en 2020 et n’a plus que quelques mois à vivre.

Mais Jonnie et sa femme Jess ont l’intention de donner à leurs enfants – Rex, qui aura quatre ans le jour de Noël et les jumeaux de deux ans Rafa et Cormac le meilleur jour.

Lorsqu’on lui a demandé si ses enfants comprenaient à quel point il était malade, il a répondu au Daily Mail : « Pas encore. Quand je suis plus fragile ou au lit pendant des jours, c’est possible.

« S’il vous reste 20 jours, pourquoi les passer dans le deuil et la confusion ? Pourquoi ne pas simplement avoir 15 jours d’ignorance pure et heureuse et cinq jours de connaissance des faits ?

« Je n’ai pas hâte de discuter avec Rex. Nous y pensons encore. J’ai appris qu’il vaut mieux ne rien faire si vous n’êtes pas sûr.

Le couple a décidé de ne pas devenir trop fou en achetant des jouets pour les enfants et à la place, ils veulent créer des souvenirs avec eux – avec des voyages à Legoland et Peppa Pig World.

Jonnie craint que ses enfants, en particulier les jumeaux, ne se souviennent de lui après son départ.

Depuis son diagnostic, le cancer s’est propagé à lui et à son foie et il déclare : « ‘On m’a dit qu’il me restait des mois à vivre. Nous nous précipitons là où nous ne voulons pas être.

« J’ai eu une grosse dose de réalité. Je ne vais pas battre ça. Les gens disent : ‘Ne vous inquiétez pas. Vous serez.’ Eh bien, je ne le ferai probablement pas, mon pote.

La star a travaillé dur pour s’assurer que Jess et les enfants sont pris en charge quand il est parti et sans hypothèque.

Jonnie a découvert qu’il avait un cancer – qui s’est propagé à son cerveau – une semaine après le tournage de A Place in the Sun en Italie en août 2020.

L’un des présentateurs les plus anciens de l’émission, il a rejoint Jasmine Harman en 2004 et avait filmé aussi récemment qu’en avril de cette année.