JONNIE Irwin dit qu’il a été submergé d’amour depuis qu’il a révélé qu’il avait été largué par A Place in the Sun.

Le présentateur de télévision, 49 ans, a raconté hier au Sun comment il avait été abandonné après avoir dit aux producteurs qu’il était en train de mourir d’un cancer.

REX

Cela lui a brisé le cœur, mais il dit que son moral a été remonté par des milliers de messages de soutien.

Jonnie, qui nous a également fait part de sa douleur à l’idée de laisser derrière lui sa femme Jess, 40 ans, son fils de trois ans, Rex, et les jumeaux de deux ans, Rafa et Cormac, a déclaré : « L’effusion a été phénoménale.

« J’ai reçu des messages de personnes du monde entier me souhaitant bonne chance. Des milliers de personnes m’ont laissé des commentaires réconfortants sur Instagram et je promets d’essayer de tous les lire.

«Ils vont des conseils pratiques et scientifiques à ceux de personnes très religieuses. Il y en a des milliers et des milliers sur mes plateformes de médias sociaux et ça a été génial.

EN SAVOIR PLUS SUR JONNIE IRWIN ‘je suis fier d’elle’ Tout ce que nous savons sur Jessica Holmes – maman de trois enfants et épouse de Jonnie Irwin la douleur de jonnie Jonnie Irwin ne dira pas aux enfants qu’il est en train de mourir alors qu’il parle d’un cancer en phase terminale

« Je ne me suis pas caché mais je ne suis pas dérangé par les feux de la rampe. Je n’avais aucune idée à quel point les gens aimaient vraiment ce que je faisais et je le sais maintenant.

Jonnie dit que la société de production Freeform l’a payé en milieu de série après son diagnostic en août 2020, puis n’a pas renouvelé son contrat.

Cela l’a amené à garder son cancer secret pendant deux ans, craignant de perdre plus de travail.

Freeform, qui a réalisé 800 000 £ de bénéfices cette année-là, a déclaré ne pas pouvoir trouver d’assurance.





Jonnie veut que les employeurs voient différemment les personnes atteintes de cancer.

Il a dit: “Je voulais travailler.”