A PLACE in the Sun’s Jonnie Irwin a jeté un coup d’œil à un couple « aigre » après avoir snobé chaque propriété.

L’édition de mardi de l’émission Channel 4 a vu Jonnie rencontrer Debbie et Dave en Dordogne, France.

Jonnie Irwin de A Place in the Sun a fait un commentaire effronté à un couple « aigre » lors de l’émission de mardi[/caption]

Le couple espérait trouver une propriété traditionnelle de trois chambres près d’une boulangerie pour 200 000 £.

Cependant, les efforts de Jonnie ont été accueillis avec un accueil tiède de la part du couple, et le présentateur a déclaré qu’il s’agissait de «raisins aigres» lors de la recherche.

Après que ses trois premières propriétés aient reçu un «non» plat de Debbie et Dave, les quatrième et cinquième ont eu plus de succès.

À la propriété numéro cinq, Debbie a été impressionnée par la grande piscine de la maison de quatre chambres.

Jonnie a demandé à Dave ce qu’il pensait et il a dit sans enthousiasme, « Ouais ».

« Vous ne vous balancez pas », a plaisanté Jonnie avant d’ajouter Dave: « J’ai hâte de voir à l’intérieur. »

Jonnie a alors répondu effrontément: «Êtes-vous? Dites à votre visage, allez!

En fin de compte, le couple a révélé qu’il était incapable de s’entendre sur une propriété qu’ils aimaient tous les deux également.





Debbie a déclaré: «Aucun de nous ne peut faire de compromis sur lequel nous aimons le mieux. Cela nous a fait comprendre que nous savons où nous devons être.

Les téléspectateurs ont immédiatement accusé le couple de «perdre du temps», avec un écrit sur Twitter: «Je savais qu’ils n’iraient pas pour l’une de ces propriétés, misérable merde.»

Un deuxième a tweeté: «B ***** gaspille du temps» tandis qu’un troisième a ajouté: «Je le savais perdant du temps.»

A Place in the Sun est diffusé en semaine à 15h sur Channel 4.