Jonnie Irwin de A Place in the Sun révèle une raison déchirante pour laquelle il ne peut pas filmer à l’étranger pour une nouvelle série

Jonnie Irwin de A PLACE in the Sun a révélé la raison déchirante pour laquelle il ne peut pas tourner à l’étranger pour la nouvelle série.

L’expert immobilier, hôte depuis 2004, ne rejoindra pas ses co-stars qui tournent actuellement en Grèce.

Jonnie, 47 ans, a expliqué qu’il ne voulait pas risquer de voyager à l’étranger au milieu du coronavirus au cas où il resterait coincé là-bas et ne pourrait pas voir sa famille.

Il a déclaré à l’Express : « Quelques personnes [presenters] sont déjà partis au Portugal.

«Je ne l’ai pas fait parce que j’ai une très jeune famille à la maison, et je ne peux tout simplement pas me permettre d’avoir à mettre en quarantaine et des choses comme ça.

« Alors, j’attends à la maison un peu plus longtemps, mais je suis désespéré de sortir. »

La dernière série, qui a été tournée l’année dernière avant le troisième verrouillage, est actuellement diffusée sur les téléspectateurs de Channel 4.

Jonnie a également révélé à quoi ressemblait le tournage pendant Covid et a déclaré aux fans que les règles sur les coronavirus étaient strictement suivies, y compris la distanciation sociale.

Il a ajouté: « Même lorsque nous ne tournions pas, nous survolions l’Europe en essayant de garder une longueur d’avance sur la fermeture des pays et en nous assurant que nous pouvions continuer à filmer en toute sécurité. »

Jonnie a récemment laissé les téléspectateurs hystériques après qu’un couple têtu l’a brutalement coupé en plein milieu du visionnage.





L’animateur de Channel 4 a été chargé de trouver à Jen et Terry leur maison de vacances de rêve dans le sud de Tenerife.

Jonnie a ensuite été coincé entre le couple après s’être affrontés à propos de changements de propriété lors de l’épisode de jeudi.

L’expert immobilier leur a montré un appartement d’une chambre dans la ville d’El Medano.

L’animateur de télévision a demandé: «Alors, quel serait le cachet de Jen, pensez-vous? Ou dois-je te demander ça, Jen ? »

Jen a expliqué qu’elle réorganiserait simplement les meubles et apporterait sa propre touche à la villa.

Mais ce n’est que mon choix », a ajouté Jen, car elle a oublié d’impliquer son mari dans la décision.

Le chasseur immobilier fit rapidement avancer la conversation, mais Terry ne laissa pas glisser la remarque.

Il a interrompu l’hôte pour dire à son partenaire qu’il s’agissait d’une décision commune, en disant fermement: « Notre choix. »

Jen est devenue hystérique à cause de son erreur accidentelle, ce qui l’a incitée à s’excuser : « Notre choix, désolé ! »

Le couple a mis leurs querelles de côté et leur deuxième offre de 158 900 £ a été acceptée – ce qui signifie qu’ils étaient sur le point de commencer leur nouvelle vie en Espagne

A Place in the Sun continue en semaine à 16h sur Channel 4.