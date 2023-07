Jonnie Irwin de A Place In The Sun révèle une déception déchirante au milieu de la bataille contre le cancer

UN PLACE In The Sun’s Jonnie Irwin a admis de manière déchirante qu’il avait été déçu par certaines personnes au cours de sa bataille contre le cancer – en disant que « les personnes que je pensais seraient favorables ne l’étaient pas ».

L’animateur de télévision très apprécié, 49 ans, lutte courageusement contre un cancer du poumon en phase terminale qui s’est depuis propagé à son cerveau après avoir été diagnostiqué en 2020.

Getty

Alamy

Le présentateur de télévision a félicité ses collègues co-stars de la BBC pour leur soutien[/caption]

Jonnie a félicité ses collègues co-stars de la BBC pour l’avoir soutenu au cours des dernières années, mais a admis qu’il avait été déçu par des personnes qui, selon lui, le soutiendraient.

La star de l’immobilier est apparue aux TRIC Awards mardi dernier, entourée de ses co-stars – dont Nicki Chapman, Sonali Shah et Jules Hudson.

Parlant du soutien qu’il a reçu de ses collègues, Jonnie a déclaré en exclusivité au Sun : « Cela signifie tout pour moi, je considère ces personnes comme ma famille.

«Les gens que je pensais seraient favorables ne l’étaient pas.

« Mais ces gars dans ce jeu ont fait ce que j’espérais qu’ils feraient et plus encore. »

Il a poursuivi: C’est ma patronne et elle a été avec moi à chaque étape de la journée, personnellement et professionnellement et je ne pourrais pas être plus reconnaissant de l’avoir dans ma vie.

Il a parlé de sa bataille contre le cancer en disant qu’il « se sentait plus fort chaque semaine » et a déclaré que sa famille avait été la force motrice derrière lui pour rester fort.

Parlant de la fête des pères le mois dernier, Jonnie a déclaré: « C’était incroyable, tout le monde a fait l’effort, ma chose préférée à propos de la fête des pères était d’être debout pour les enfants et le gâteau Guinness que ma femme m’a cuisiné, ça a duré une journée, ça signifiait tout pour moi.

« Je n’ai pas grand-chose à espérer, mais la famille et le travail sont ce qui me motive vraiment, ils sont tellement interdépendants. »

Jonnie a déclaré qu’il chérissait chaque instant passé avec sa famille, créant de précieux souvenirs avec ses trois fils Rex, trois ans, et les jumeaux Rafa et Corma, deux ans, et sa femme Jessica Holmes.

La star populaire a déclaré: « C’est génial jusqu’à ce que j’en ai assez et que je doive aller m’allonger. Mais ça a été incroyable ces deux dernières années, même si j’ai dû lutter contre ma maladie.

« Je suis plus fatigué, mon appétit a été affecté, mais j’essaie juste d’en faire le plus possible tout le temps.

« J’aimerais vraiment partir en vacances – chaque semaine, je me sens un peu plus fort.

« Je ne pense pas que je serais capable d’aller loin, je ne me sentirais pas à l’aise mais si je pouvais aller quelque part en Espagne, au Portugal ou en Italie, ce serait génial. »

Jonnie – qui a précédemment affirmé qu’il avait été démis de ses fonctions d’animateur de l’émission immobilière de Channel 4 A Place in the Sun parce qu’il avait un cancer en phase terminale – a déclaré qu’il lui manquait de travailler sur l’émission mais qu’il était heureux de plonger ses orteils dans différents projets de présentation.

« J’ai travaillé pour BBC Morning Live – ils ont également été formidables avec moi et ils ont essayé de trouver des moyens de me faire entrer dans le programme, j’espère que cela se produira plus tard cette année », a déclaré le présentateur.

Jonnie nous a dit aux TRIC Awards : « Ce monde me manque, être sur place, aller chez les gens et fouiner, mais la campagne me manque.

« Escape to the Country est le meilleur programme sur lequel j’ai jamais travaillé pour de nombreuses raisons. Il me manque tous les jours, mais quand j’en ai l’occasion, je le saisis et je l’apprécie vraiment. »

Jonnie n’a rendu son diagnostic public que l’année dernière car il sentait qu’il devait continuer à travailler et l’a dissimulé car il pensait que les patrons de la télévision ne voudraient pas l’embaucher.

Cependant, depuis qu’il a révélé qu’il était malade, Jonnie a été incroyablement honnête à propos de son état et de la peur qu’il a pour sa famille.

Le père de trois enfants a parlé de ses regrets et de ses erreurs et a exhorté ses fans à ne pas suivre ses traces.

S’adressant au podcast The OneChat d’AIG Life, il a déclaré: «Je n’ai pas souscrit d’assurance maladies graves et j’ai donc dû continuer à travailler.

« Sans travail, je n’ai aucun moyen de payer les factures. Et si j’avais souscrit l’assurance maladies graves, cela aurait pu couvrir mes dépenses et j’aurais probablement pu dire au monde [about his condition] beaucoup plus tôt.

Jonnie a donné à ses abonnés un aperçu positif de sa vie tout en célébrant la fête des pères.

L’expert immobilier a eu droit à une journée très spéciale avec ses trois garçons et sa femme.

Sur une photo, Jonnie était tout sourire alors qu’il tenait une barre de chocolat entouré de ses fils, tandis que sur une autre, il dégustait une tranche de gâteau à l’extérieur.

Il a également posté une photo des cartes que les jeunes ont fabriquées, ainsi que lui en tenue de moto.

Jonnie a légendé le post : « J’ai eu la meilleure fête des pères de tous les temps.

“Petit-déjeuner de gâteau au chocolat Guinness cuit de manière experte par ma brillante épouse, puis cartes des garçons et visite de mon beau-frère pour un bref voyage en passager dans le temps pour profiter des hauts et des bas des cendres se terminant par plus de gâteau avec plus de famille lavée vers le bas par une goutte de champers. #fête des pères. »

Les médecins lui ont dit qu’il ne lui restait que six mois à vivre lorsqu’ils ont découvert un cancer du poumon il y a deux ans et demi.

Il a défié ces prédictions, malgré la maladie mortelle qui s’est propagée à son cerveau.

Dans un podcast, Jonnie a expliqué: « Je vis avec le cancer plutôt que de mourir du cancer. »

Getty

Instagram

L’expert immobilier a déclaré que sa famille était sa force motrice[/caption] Canal 4

Jonnie a dit que le tournage de A Place in the Sun de Channel 4 lui manquait[/caption]