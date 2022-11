Jonnie Irwin de A Place in the Sun révèle un signe révélateur que quelque chose n’allait pas avant d’apprendre qu’il n’avait plus que 6 mois à vivre

La star de A PLACE in the Sun, Jonnie Irwin, a révélé le signe alarmant qui l’a poussé à consulter un médecin, avant d’apprendre qu’il avait un cancer en phase terminale.

Jonnie a révélé qu’il lui restait six mois à vivre, après que le père de trois enfants, 48 ​​ans, ait reçu un diagnostic de cancer du poumon en 2020.

jonnieirwintv/Instagram

Le présentateur de A Place in The Sun, Jonnie Irwin, a révélé le signe révélateur que quelque chose n’allait pas avant son diagnostic de cancer en phase terminale[/caption]

Le sportif passionné avait choisi de garder sa maladie privée, mais s’est maintenant exprimé en révélant comment il se faisait autant de souvenirs que possible avec sa femme Jessica Holmes, qu’il a épousée en 2016, et leurs trois fils – Rex, trois et deux -ans jumeaux Rafa et Cormac.

La star de la télévision Jonnie tournait en Italie en août 2020 lorsqu’il a remarqué que quelque chose n’allait pas avec sa vision.

Sa vision a commencé à devenir floue pendant qu’il conduisait et c’est après cela qu’il est allé passer des tests.

Il a été rapidement révélé qu’il avait un cancer du poumon qui s’était propagé à son cerveau.

On lui a alors dit qu’il lui restait “six mois à vivre” et a dit qu’il avait prolongé sa vie alors contre vents et marées avec des médicaments anticancéreux et une chimiothérapie.

Jonnie a dit Bonjour! magazine : « Moins d’une semaine après le retour du tournage, on me donnait six mois à vivre.

« J’ai dû rentrer à la maison et dire à ma femme, qui s’occupait de nos bébés, qu’elle était presque seule. C’était dévastateur. Tout ce que je pouvais faire, c’était m’excuser auprès d’elle. Je me sentais tellement responsable.

L’animateur d’Escape to the Country a courageusement ajouté : « Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais j’essaie de rester positif et mon attitude est que je vis avec le cancer, je n’en meurs pas.





« J’ai mis de petits marqueurs – des choses pour lesquelles je veux être là. J’ai pris l’habitude de dire : « Ne planifiez pas à l’avance parce que je ne vais peut-être pas assez bien.

«Mais maintenant, je veux faire des plans. Je veux créer des souvenirs et capturer ces moments avec ma famille parce que la réalité est que mes garçons vont grandir sans connaître leur père et cela me brise le cœur.

L’un des présentateurs les plus anciens de l’émission, il a rejoint Jasmine Harman en 2004 et avait filmé aussi récemment qu’en avril de cette année.

Jonnie a comparé son secret contre le cancer à avoir un “singe sur le dos” et a déclaré qu’il voulait partager son histoire pour inspirer les autres souffrant de “perspectives limitant la vie pour tirer le meilleur parti de chaque jour”.

Les co-stars, fans et amis de Jonnie lui ont écrit des messages sur Instagram après avoir partagé son histoire.

Instagram

Jonnie est le père de Rex, trois jumeaux de deux ans, Rafa et Cormac[/caption]