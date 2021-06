Jonnie Irwin de A Place in the Sun révèle la seule chose qui l’offense vraiment des acheteurs pointilleux

Jonnie Irwin de A PLACE in the Sun a révélé la seule chose qui l’offense vraiment de la part des acheteurs pointilleux.

L’animateur de Channel 4, qui est un habitué de l’émission depuis 2004, a renversé les haricots sur sa maison en chassant les bêtes noires.

Jonnie Irwin de A Place in the Sun a révélé ce qui l’agace vraiment chez les chasseurs de maison pointilleux[/caption]

L’expert immobilier a rencontré quelques invités difficiles à son époque et a révélé qu’il ne s’offusque que si quelqu’un ne prend pas la recherche « au sérieux ».

Jonnie, 47 ans, a parlé de ces clients difficiles aux Express, il a dit : « J’avais un couple qui avait regardé autour de la plupart de la propriété.

« Et avant même que nous soyons partis, je me souviens que le mari disait ‘non’ et la femme disait ‘j’aime bien ça’. »

« Et ce fut une surprise », a ajouté l’expert immobilier. « Parce que je pensais qu’ils reviendraient et penseraient: » oui, cela nécessite un peu de travail, mais nous pourrions tous les deux le faire « , mais il était catégorique.

L’expert immobilier est un favori depuis 2004[/caption]

Jonnie a déclaré que sa bête noire, c’est quand les chasseurs de maisons ne prennent pas la recherche « au sérieux »[/caption]





« Je ne m’offusque pas. Je ne m’offusque que lorsque les gens ne le prennent pas [the search] sérieusement. »

Le père de trois enfants a également expliqué qu’il aimait que les invités aient un bon aperçu de l’intérieur de la propriété, sans porter de jugement instantané sur l’emplacement.

Jonnie a récemment révélé la raison déchirante pour laquelle il ne pouvait pas filmer à l’étranger pour la nouvelle série.

L’équipe de Channel 4 tourne actuellement à l’étranger pour la nouvelle série en Grèce, mais Jonnie a déclaré qu’il ne voulait pas risquer de voyager à l’étranger au milieu du coronavirus au cas où il resterait coincé là-bas et ne pourrait pas voir sa famille.

Jonnie a révélé la raison déchirante pour laquelle il ne peut pas filmer à l’étranger pour la prochaine série[/caption]





Il a dit : « Quelques personnes [presenters] sont déjà partis au Portugal.

«Je ne l’ai pas fait parce que j’ai une très jeune famille à la maison, et je ne peux tout simplement pas me permettre d’avoir à mettre en quarantaine et des choses comme ça.

« Alors, j’attends à la maison un peu plus longtemps, mais je suis désespéré de sortir. »

La dernière série, qui a été tournée l’année dernière avant le troisième verrouillage, est actuellement diffusée sur les téléspectateurs de Channel 4.