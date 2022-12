Jonnie Irwin de A Place In The Sun n’avait «aucun symptôme avant le diagnostic terminal» alors qu’il planifiait le «dernier Noël en famille»

Jonnie Irwin, hôte de PLACE in the Sun, a révélé qu’il n’avait aucun symptôme avant de recevoir un diagnostic de cancer en phase terminale.

Le présentateur de télévision populaire a rendu public son diagnostic déchirant plus tôt dans l’année et a confirmé qu’il n’avait que “mois” à vivre et que ce Noël serait probablement son dernier.

Instagram

Jonnie avait admis n’avoir aucun symptôme antérieur[/caption] jonnieirwintv/Instagram

Il fait face à un Noël déchirant avec sa femme Jess[/caption]

Le père de Rex, qui aura quatre ans le jour de Noël, et des jumeaux, Cormac et Rafa, deux ans, avec sa femme Jess, 40 ans, a admis: “Je suis passé d’aucun symptôme à un diagnostic terminal en quelques jours”,

La star venait de terminer le tournage d’une édition de l’émission immobilière populaire de Channel 4 A Place in the Sun, Jonnie a commencé à se sentir mal en conduisant en disant qu’il avait des “carrés dans sa vision”.

Il a en outre ajouté à MailOnline: “Je voulais terminer le spectacle mais…. ils ont fait des tests. Je suis rentré chez moi, je suis revenu le lendemain et ils ont dit qu’il me restait six mois à vivre.

Il avait vécu avec un cancer du poumon sans le savoir et la terrible maladie s’était propagée à d’autres parties de son corps.

Finalement, les tumeurs et les ganglions lymphatiques sont restés pressés contre son cerveau.

Dans un autre coup, la star a raconté qu’on lui avait initialement proposé un “médicament miracle”, mais a ajouté que le cancer était revenu si violemment qu’il avait même “choqué les médecins”.

Le présentateur a ajouté de manière déchirante: «J’ai eu une grosse dose de réalité. Je ne vais pas battre ça. Les gens disent : ‘Ne vous inquiétez pas. Vous serez.’ Eh bien, je ne le ferai probablement pas, mon pote, “”.

Cela vient après qu’il ait admis que lui et sa femme ne prévoyaient pas de dire à leurs enfants que ce serait probablement son dernier Noël avec lui.

Jonnie a déclaré: «Quand je suis plus fragile ou au lit pendant des jours, nous pourrions.

« S’il vous reste 20 jours, pourquoi les passer dans le deuil et la confusion ? Pourquoi ne pas simplement avoir 15 jours d’ignorance pure et heureuse et cinq jours de connaissance des faits ?

« Je n’ai pas hâte de discuter avec Rex. Nous y pensons encore. J’ai appris qu’il vaut mieux ne rien faire si vous n’êtes pas sûr.

Fourni

Il a choisi de ne pas dire à ses enfants qu’il sera probablement là à Noël dernier ensemble[/caption]