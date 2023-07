Jonnie Irwin de A Place in the Sun étonne les fans avec une incroyable métamorphose de la maison après un « pari » majeur

A PLACE in the Sun, le présentateur Jonnie Irwin a échangé son aide pour trouver la maison de ses rêves contre la construction de la sienne.

La star de Channel 4 a partagé quelques mises à jour sur la rénovation de sa maison en cours.

Instagram

Instagram

Instagram

Canal 4

Jonnie était l’un des présentateurs originaux de A Place in the Sun[/caption]

Jonnie était un favori des fans de l’émission et était l’un des présentateurs originaux du programme aux côtés de Jasmine Harman.

Au cours des dernières années, il a parlé de la lutte contre le cancer du poumon en phase terminale et de la façon dont il s’est maintenant propagé à son cerveau depuis son diagnostic en 2020.

Toujours de bonne humeur, la star utilise son temps pour construire la maison de ses rêves.

Il a partagé quelques images de son travail sur Instagram, ce qui a fait parler d’autres hôtes de A Place in the Sun.

Jonnie a publié deux images d’une pièce d’angle dans sa maison, présentant des portes en verre pliantes et une magnifique fenêtre, rendant presque la moitié de la pièce transparente.

Il a légendé le message: « Phase 1 terminée. Auparavant, une partie froide pratiquement inutilisée de la maison a été transformée tout en respectant le caractère original des années 60. La principale différence a été de percer le mur orienté au sud et de créer une vue énorme sur le jardin via une fenêtre sur mesure @alunag_aluminiumsupplier.

« Cette idée avait à juste titre ses sceptiques, mais je pense que le pari a payé. Les fenêtres et les portes coulissantes de remplacement correspondent à la conception et aux profils, ce qui est essentiel. Le poêle dans le coin rend même cette grande pièce confortable par temps froid, alors merci à @northumberlandstoves pour vos conseils à ce sujet. Je suis vraiment content du résultat final et je pense même que Don Draper approuverait ! #madmenstyle #rénovation.

L’animateur de Channel 4, Ben Hillman, a été parmi les premiers à commenter et a déclaré: « J’ai l’air très savoureux Jonnie boy x. »

La présentatrice Jasmine a posté un emoji en forme de cœur et a commenté: « J’adore! »

En une journée, la publication a reçu plus de 20 000 likes et plus d’un millier de commentaires.

Un fan a ajouté : « C’est adorable Jonnie ! vous envoyer mes meilleurs vœux – je ne peux qu’imaginer à quel point les choses sont difficiles en ce moment – vous serez toujours le MEILLEUR présentateur de maisons de tous les temps !!! »

Un autre a dit : « Wow… Les fenêtres ressemblent à de l’art… On dirait une peinture… »

« La fenêtre d’encadrement, le radiateur et le sol sont tout simplement parfaits », a déclaré un utilisateur des médias sociaux.

A Place in the Sun est diffusé en semaine à 16h sur Channel 4.

Getty