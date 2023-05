Jonnie Irwin de A Place In The Sun donne une mise à jour terrifiante sur la bataille contre le cancer alors qu’il affirme que les patrons de la télévision l’ont jeté à la ferraille

Le cancer de JONNIE Irwin a failli mettre fin à ses jours au moins deux fois – mais il ne cède pas à un diagnostic terminal.

La personnalité de la télévision de 49 ans, qui a été limogée par A Place in the Sun de Channel 4 après que les producteurs ont été informés de sa maladie, a partagé ses luttes quotidiennes dans un nouveau podcast.

Jonnie, père de trois enfants, a déclaré: « J’ai été proche de la mort, au moins deux fois. »

Les médecins lui ont dit qu’il ne lui restait que six mois à vivre lorsqu’ils ont découvert un cancer du poumon il y a deux ans et demi.

Il a défié ces prédictions, malgré la maladie mortelle qui s’est propagée à son cerveau.

Dans un nouveau podcast intitulé OneChat, Jonnie a expliqué : « Je vis avec le cancer plutôt que d’en mourir. »

Trouvant une doublure argentée dans cette horrible situation, Jonnie a déclaré que vivre avec le cancer lui avait permis de passer plus de temps avec ses trois garçons – Rex, trois et deux ans, les jumeaux Rafa et Cormac.

Jonnie, qui est mariée à Jessica Holmes, a déclaré: «Je suis plus que jamais à la maison et j’ai de la chance d’avoir vu chaque instant de leur éducation et de voir comment ils changent.

« Cela me rend très fier. Et je suis en quelque sorte reconnaissant pour cela.

Il se sent également plus comme lui-même depuis qu’il a annoncé publiquement en novembre dernier qu’il souffrait de la maladie mortelle.

Jonnie a ajouté: «Le jour où je suis sorti et j’ai dit au monde que j’avais un cancer, un cancer en phase terminale, c’est le jour où j’ai recommencé à vivre. C’est comme être à nouveau Jonnie Irwin et je me sens vraiment vivant.

Mais il a admis que la thérapie cérébrale avait eu un effet dévastateur sur sa personnalité.

Jonnie a déclaré : « Vous perdez la mémoire, vous perdez patience. J’ai un tempérament très colérique.

« Cela n’a pas fait de moi une meilleure personne, c’est sûr. »

‘Radié’

L’ancien présentateur de A Place in the Sun a expliqué comment il avait été traité par les patrons de l’émission[/caption]

A Place in the Sun a déclaré ne pas vouloir remplacer Jonnie, mais n’était plus en mesure de l’assurer lorsqu’il tournait à l’étranger.

Dans l’interview du podcast, Jonnie a déclaré qu’il avait gardé le diagnostic secret parce qu’il « devait payer les factures » et a révélé ce qu’il pensait du traitement qu’il avait reçu des patrons de l’émission.

«Dès que vous dites que vous avez un cancer, les gens vous radient, les gens pensent que vous allez vous en foutre.

« Malheureusement, l’une des compagnies a affirmé qu’elle ne pouvait pas m’assurer et n’a donc pas renouvelé mon contrat et a laissé un trou énorme dans mes revenus », a-t-il déclaré.

« J’avais l’impression d’avoir été jeté sur un tas de ferraille. Ils ont recruté en une semaine, puis j’ai vu quelqu’un d’autre faire mon travail.

En mars, il a posté un selfie de lui-même et a co-animé Jasmine Harman à l’émission en direct de A Place In the Sun à Manchester, mais n’a pas tardé à expliquer que cela ne signifiait pas qu’il était revenu à l’émission.

Sur Instagram, il a écrit : « La semaine dernière, j’ai de nouveau fait équipe avec mon pote sur @aplaceinthesunofficial Live. C’était le plus fréquenté depuis des années mais, pour une raison quelconque, les journaux en parlent comme d’un retour pour moi.

« Juste pour confirmer que @aplaceinthesunofficial est une société distincte qui gère le site Web et les activités affiliées et m’a soutenu en permanence, ce dont je suis éternellement reconnaissant.

« En attendant le prochain ! »

Il a dit qu’il sentait que les patrons de l’émission « l’avaient jeté sur un tas de ferraille »[/caption] Instagram

Jonnie Irwin et sa femme avec leurs trois enfants[/caption]