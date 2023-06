Jonnie Irwin de A Place in the Sun avertit les fans de « apprendre de mon erreur ridicule » dans une interview émouvante

Jonnie Irvwin de A PLACE in the Sun a exhorté ses fans à apprendre de son « erreur ridicule » dans une interview émouvante.

L’animateur de télévision très apprécié de 49 ans lutte courageusement contre un cancer du poumon en phase terminale qui s’est depuis propagé à son cerveau après avoir été diagnostiqué en 2020.

Jonnie Irwin a déclaré que les vacances récentes étaient la «meilleure fête des pères de tous les temps» alors qu’il exhorte les gens à souscrire une assurance[/caption] Getty

Le cancer de Jonnie s’est révélé être en phase terminale en 2020 lorsqu’on lui a dit qu’il s’était propagé à son cerveau[/caption]

La raison pour laquelle Jonnie n’a pas rendu son diagnostic public avant l’année dernière était qu’il sentait qu’il devait continuer à travailler et l’a dissimulé car il pensait que les patrons de la télévision ne voudraient pas l’embaucher.

Cependant, depuis qu’il a révélé qu’il était malade, Jonnie a été incroyablement honnête à propos de son état et de la peur qu’il a pour sa famille.

Dans une nouvelle interview, le père de trois enfants a parlé de ses regrets et de ses erreurs et a exhorté ses fans à ne pas suivre ses traces.

S’adressant au podcast The OneChat d’AIG Life, il a déclaré: «Je n’ai pas souscrit d’assurance maladies graves et j’ai donc dû continuer à travailler.

« Sans travail, je n’ai aucun moyen de payer les factures. Et si j’avais souscrit l’assurance maladies graves, cela aurait pu couvrir mes dépenses et j’aurais probablement pu dire au monde [about his condition] beaucoup plus tôt.

Il a poursuivi : « J’aurais pu avoir deux ans à vivre un style de vie plus ouvert. Et je veux que les gens apprennent de cette erreur.

« Je pense qu’à l’époque, je pensais juste que je pouvais mieux dépenser cet argent ailleurs. Où je ne sais pas.

« Je ne l’ai pas gaspillé. Peut-être parce que je sais quels avantages cela aurait eu, il semble simplement ridicule que je ne l’aie pas fait.

« Je pensais que je m’en sortais bien juste en souscrivant une assurance-vie. C’est une chose positive et cela m’a beaucoup aidé à obtenir une situation financière dans la vie pour savoir que ma femme et mes garçons sont plus en sécurité. Mais comme j’aurais aimé avoir retiré cette couverture supplémentaire.

Jonnie a donné à ses abonnés un aperçu positif de sa vie dimanche tout en célébrant la fête des pères.

L’expert immobilier a eu droit à une journée très spéciale avec ses trois garçons Rex, trois ans, Rafa et Cormac, tous deux âgés de deux ans, et sa femme Jessica Holmes.

Sur une photo, Jonnie était tout sourire alors qu’il tenait une barre de chocolat entouré de ses fils, tandis que sur une autre, il dégustait une tranche de gâteau à l’extérieur.

Il a également posté une photo des cartes que les jeunes ont fabriquées, ainsi que lui en tenue de moto.

Jonnie a légendé le post : « J’ai eu la meilleure fête des pères de tous les temps.

“Petit-déjeuner de gâteau au chocolat Guinness cuit de manière experte par ma brillante épouse, puis cartes des garçons et visite de mon beau-frère pour un bref voyage en passager dans le temps pour profiter des hauts et des bas des cendres se terminant par plus de gâteau avec plus de famille lavée vers le bas par une goutte de champers. #fête des pères. »

Jonnie Irwin a été gâté avec des gâteaux, des cartes et des cadeaux de ses trois enfants[/caption] Instagram

Jonnie est toujours soutenu par sa femme Jessica[/caption]